Реконструкция трамвайного парка им. Блохина в Петербурге начнётся в следующем году

Третий трамвайный парк им. Блохина на Большой Посадской улице реконструируют в 2025–2028 годах. Именно отсюда сейчас выпускают «Довлатовых» и «Достоевских».



По данным «Фонтанки», в проекте адресно-инвестиционной программы заложена реконструкция трампарка за 9,7 млрд рублей. Начать предполагается во втором полугодии 2025 года, в него вписаны 203 млн. В следующие три года предполагается потратить 3,7 млрд, 3,4 млрд и 2,5 млрд соответственно.

«Фонтанка» рассказывала, что начать реконструкцию трампарка с историческим депо предполагалось раньше, однако затем проект перенесли из-за экономической конъюнктуры. Именно под эксклюзивно малые радиусы этого парка составляли техзадание для трамваев в дизайне ретро «Достоевский» и «Довлатов», которых в город должны в итоге поставить 76 единиц.



Вторая площадка Третьего парка находится на Среднем проспекте Васильевского острова. Его тоже ждет реконструкция со строительством нового большого музея электрического транспорта.

Кроме того, предполагается строительство двух трамвайных депо на юге города — в Шушарах для линии до Колпино и на Балканской улице — для переезда старейшего Первого трампарка Петербурга с Московского проспекта. Подробнее об этих планах — читайте на «Фонтанке».