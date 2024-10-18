После капитального ремонта гидроагрегат Гельбахской ГЭС ввели в работу

Гидроремонт-ВКК (входит в Группу РусГидро) завершил плановый капремонт гидроагрегата №2 Гельбахской ГЭС. Специалисты Дагестанского филиала ГРВКК выполнили работы по восстановлению эксплуатационных характеристик турбины, механической и электрической частей генератора, а также вспомогательного оборудования.

В рамках капитального ремонта провели комплексную дефектацию всех ключевых узлов и деталей гидроагрегата, включая направляющий аппарат, турбинные и генераторные подшипники, статор генератора, и корпус рабочего колеса. устранили кавитационные повреждения на лопастях и корпусе рабочего колеса.

После завершения ремонта гидроагрегат №2 прошёл нагрузочные испытания, которые подтвердили соответствие параметров работы всем требованиям нормативно-технической документации. Также проверили и подтвердили гарантии системы регулирования, обеспечивающей штатную работу в аварийных ситуациях.