«Россети Московский регион» повысили качество и надежность электроснабжения 12 населенных пунктов Раменского г.о.

Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» - «Южные электрические сети» продолжают работы для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей в Раменском г.о.

Так, энергетики Раменского электросетевого района ввели в эксплуатацию после реконструкции 8-километровый участок воздушной линии 10 кВ с питающего центра 35 кВ «Степановская». Энергетики заменили 150 опор линии электропередачи, выработавших свой эксплуатационный ресурс, и алюминиевый провод на самонесущий изолированный, обладающий более высокой надежностью и пропускной способностью.

Благодаря проведенным работам повышены качество и надежность электроснабжения 12 населенных пунктов округа, таких как: Степановское, Аргуново, Фоминское и др. и прилегающих СНТ, где, в целом, проживает более 2000 человек.