«Россети Северный Кавказ» подготовили к зиме более 340 км линий электропередачи в Кабардино-Балкарии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» c начала 2024 года выполнили ремонт 342 км линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения.

Энергетики в том числе заменили 121 км ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Современный провод также позволяет снизить риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности и исключить возможность незаконного подключения к линиям электропередачи.

Кроме того, в перечне выполненных мероприятий на энергообъектах – замена порядка 2 тыс. дефектных опор на новые, более 6,7 тыс. поврежденных и устаревших изоляторов – на современные аналоги.

Важное условие устойчивой работы линий электропередачи – расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности, которая может стать причиной технологических нарушений. Ремонтные бригады освободили от поросли 74 га охранных зон ЛЭП.

Комплекс технических мероприятий реализован в рамках Программы технического обслуживания и ремонта филиала «Каббалкэнерго».