Уральский филиал ПАО «Россети» устанавливает новые высоковольтные выключатели на главном питающий центр Нижнего Тагила

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала обновят парк коммутационной аппаратуры на подстанции сверхвысокого напряжения 500 кВ «Тагил», которая является одним из крупнейших энергообъектов Свердловской области. Проект позволит повысить надежность электроснабжения жителей Нижнего Тагила и ближайших населенных пунктов, крупных машиностроительных и металлургических предприятий.

Выключатели предназначены для разрыва электрической цепи и гашения возникающей при этом дуги в нештатных ситуациях и при проведении плановых ремонтов. В рамках техперевооружения на подстанции уже ввели в эксплуатацию четыре из восьми новых агрегатов. Сейчас идет монтаж пятого выключателя.

Используется современное элегазовое оборудование, произведенное в Екатеринбурге. По качеству и техническим характеристикам оно не уступает лучшим аналогам, в том числе зарубежным. Такие устройства уже применяются на подстанции 500 кВ «Челябинская» на Южном Урале, где они хорошо себя зарекомендовали.

Проводится также техперевооружение другого крупного питающего центра Свердловской области – подстанции 500 кВ «Южная», где энергетики смонтируют шесть новых элегазовых аппаратов. Все работы планируется завершить до конца 2025 года.