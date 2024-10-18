В пяти районах Кубани повышена надёжность электроснабжения около 400 тыс. жителей

С начала года энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань» выполнили ремонт 24 высоковольтных подстанций и 260 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП), что составляет 97% плана в рамках подготовки энергообъектов к отопительному сезону. Выполнение технических мероприятий позволило повысить надежность электроснабжения пяти районов восточной части Краснодарского края, где проживает около 400 тыс. жителей.

Техническое обслуживание оборудования проведено на 24 высоковольтных подстанциях классом напряжения 35-110 кВ, а также 74 трансформаторных и распределительных пунктах. Специалисты Армавирских электрических сетей отремонтировали свыше 100 выключателей, почти 170 разъединителей, провели замену высоковольтных вводов и опорно-стержневой изоляции.

Энергетики выполнили капитальный ремонт воздушных линий электропередачи разного уровня напряжения общей протяженностью свыше 260 км. На ЛЭП заменили порядка 4,1 тыс. дефектных изоляторов, около 500 опор, более 60 км провода. Для предупреждения нарушений электроснабжения в период неблагоприятных погодных явлений от древесно-кустарниковой растительности расчищено 197 га охранных зон ЛЭП.