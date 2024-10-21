Испанская Iberdrola получила положительное заключение в отношении ОВОС для проекта строительства ГАЭС Alcántara II мощностью 440 МВт

По информации компании Iberdrola, Министерство по экологическому переходу и демографическим вызовам Испании выдало положительное заключение по ОВОС в отношении проекта ГАЭС Alcántara II, которую планируется построить в Алькантаре, на юго-западе Испании.

ГАЭС Alcántara II мощностью 440 МВт в генераторном режиме и энергоемкостью 16 млн кВт*ч (до 37 часов непрерывной выдачи электроэнергии при полной загрузке оборудования) обеспечит дополнительную выработку электроэнергии в объеме более 1 000 ГВт*ч ежегодно без дополнительного расхода водных ресурсов. По имеющимся оценкам, это позволит ежегодно сокращать выбросы углекислого газа примерно на 355 тыс. тонн.

Все основные элементы гидроузла ГАЭС Alcántara II будут располагаться под землей, включая станционное здание, которое будет размещено в шахте. В качестве верхнего и нижнего бассейнов ГАЭС Alcántara II будут использованы водохранилища, построенные на существующих плотинах – Алкантара (верхний бассейн) и Седильо (нижний бассейн). Верхний и нижний бассейны ГАЭС будут соединены двумя подземными напорными водоводами длиной 0,9 км. Перепад высот между верхним и нижним бассейнами составит до 108 м. В машинном зале станции будут установлены два обратимых гидроагрегата мощностью 220 МВт каждый. ГАЭС Alcántara II будет совмещена с действующей ГЭС на реке Тежу, что не нанесет ущерба для остальных водопользователей реки.

В июле 2024 г. Институт диверсификации и энергосбережения Министерства по экологическим преобразованиям Испании выделил € 44,9 млн на реализацию проекта строительства ГАЭС Alcántara II. Ожидается, что ГАЭС внесет значительный вклад в декарбонизацию электроэнергетической системы Испании благодаря созданию условий для интеграции в энергосистему нестабильных ВИЭ – солнечной и ветровой генерации.

Iberdrola также сообщила, что акционеры ее дочерней компании Avangrid, базирующейся в США, одобрили предложение о выкупе остаюшихся не в собственности головной компании 18,4% акций на сумму $ 2,55 млрд. Во время ежегодного общего собрания акционеров за приобретение оставшегося пакета акций было подано 99% голосов. Ранее, в сентябре текущего года, приобретение оставшегося пакета акций одобрила FERC США.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy http://www.nsenergybusiness.com