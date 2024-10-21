На федеральной трассе А-376 в с. Маяк Хабаровского края установят освещение

В Хабаровском крае устраивают освещение на участке федеральной трассы А-376 «Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре» с 117-го по 120-й км. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ ДСД «Дальний Восток».

На участке дороги установили 95 металлических опор, на которых разместят светильники. Общая протяженность линий наружного освещения составит 2,3 км. По контракту ввод объекта в эксплуатацию намечен на март 2025 года, однако работы планируют завершить раньше срока – в ноябре 2024-го.

В сообщении ФКУ отмечается, что устройство освещения повысит безопасность движения на участке трассы, а также позволит жителям села Маяк комфортно передвигаться вдоль автодороги в темное время суток.