На федеральной трассе А-376 в с. Маяк Хабаровского края установят освещение
21 окт. 2024, 17:30:00
489
Время чтения ≈ 1 минута
В Хабаровском крае устраивают освещение на участке федеральной трассы А-376 «Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре» с 117-го по 120-й км. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ ДСД «Дальний Восток».
На участке дороги установили 95 металлических опор, на которых разместят светильники. Общая протяженность линий наружного освещения составит 2,3 км. По контракту ввод объекта в эксплуатацию намечен на март 2025 года, однако работы планируют завершить раньше срока – в ноябре 2024-го.
В сообщении ФКУ отмечается, что устройство освещения повысит безопасность движения на участке трассы, а также позволит жителям села Маяк комфортно передвигаться вдоль автодороги в темное время суток.
Новый резидент ТОР «Хабаровск» запустит порт мощностью 50 млн тонн в год и 500-километровую железную дорогу
час назад
Компания «Порт Эльга» получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» для реализации инвестпроекта по строительству угольного морского терминала и Тихоокеанской железной дороги. Портовая и транспортная инфраструктура позволит нарастить доставку продукции Эльгинского угольного месторождения в Якутии на мировые рынки. По соглашению с Корпорацией р...
Правительство расширило границы территории опережающего развития «Якутия»
2 часа назад
Границы территории опережающего развития (ТОР) «Якутия» на Дальнем Востоке будут расширены для реализации инвестиционного проекта по строительству тепловой электростанции. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. В границы ТОР будут включены земельные участки общей площадью более 93 тыс. га на территории Ленского и Мирнинского районов Республики Сах...
На строительство магистрального водовода в Сочи направят порядка 1,6 млрд рублей
21 окт. 2024, 16:30:22
ГКУ Краснодарского края "Дирекция государственных закупок" объявил конкурс на строительство первых двух этапов магистрального водовода в Адлерском районе Сочи. Цена контракта составляет порядка 1,6 млрд рублей, следует из информации на портале госзакупок. В начале сентября Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект строительства магистра...
Производитель электродвигателей получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва»
21 окт. 2024, 16:15:22
Компания «Авра», специализирующаяся на производстве бесколлекторных электродвигателей, получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Теперь предприятие сможет увеличить свои мощности благодаря налоговым льготам от города. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. &l...
Разрешение на строительство трамвайной линии «Купчино-Славянка» в Петербурге продлено до конца 2026г
21 окт. 2024, 15:00:09
Госстройнадзор Петербурга продлил до 14 октября 2026 года ООО "БалтНедвижСервис"" (концессионер проекта, принадлежит группе "АБЗ-1" и Газпромбанку) разрешение на cтроительство трамвайной линии "Станция метро "Купчино" - пос. Шушары - микрорайон Славянка", говорится в разрешительной документации. Речь идет о I этапе строительства - от Балканской площа...
Собянин рассказал, как проект «Чистое небо» повлиял на облик столицы
21 окт. 2024, 14:15:14
Благодаря проекту «Чистое небо» больше 900 километров воздушных проводов перенесли под землю. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале. «Кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров и городских служб "прячут" под землю в специальных трубах, которые соединены с кабельны...
На строящемся обходе Хасавюрта в Дагестане приступили к укладке асфальтобетона
21 окт. 2024, 12:00:12
В марте этого года в Дагестане стартовал проект строительства и реконструкции участка трассы Р-217 «Кавказ» в обход города Хасавюрта с 718-го по 729-й км. На объекте задействовано 186 единиц спецтехники и 250 дорожных рабочих. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2028 года. Реализация проекта кардинально изменит транспортную схему движения по автомобильной дороге Р-217...
Регионы СКФО получат более 900 млн руб. на развитие энергетики и ЖКХ
21 окт. 2024, 10:15:12
Правительство РФ выделило средства на софинансирование региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ. Деньги получат Дагестан – 571 млн руб., Северная Осетия – 276 млн., Ингушетия – 83 млн. Соответствующее распоряжение подготовлено Минэкономразвития России по поручению главы кабмина Михаила Мишустина. Программы реализуются в ка...
Индустриальный парк «ЮТК» разместится на территории бывшего Копейского ремонтно-механического завода
18 окт. 2024, 15:45:00
Управленческая команда Челябинской области защитила проект создания нового индустриального парка «Южноуральская Технологическая Компания» («ЮТК»). Финальная часть образовательной программы Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры» состоялась на полях Международного форума-выставки «InRussia» в Минводах. В ходе мероприятия такж...
В развитие курорта «Аджигардак» вложат около 60 млрд рублей до 2028 года
18 окт. 2024, 14:45:09
Вложения в развитие сети горнолыжных трасс и инфраструктуры курорта "Аджигардак" в Челябинской области для повышения уровня его туристической привлекательности составят около 60 млрд рублей до 2028 года. Всего 30 местных горнолыжных комплексов примут туристов в текущем зимнем сезоне, сообщил губернатор региона Алексей Текслер на всероссийском селекторном совещании с регионами России...
Реконструкция трамвайного парка им. Блохина в Петербурге начнётся в следующем году
18 окт. 2024, 13:30:07
Третий трамвайный парк им. Блохина на Большой Посадской улице реконструируют в 2025–2028 годах. Именно отсюда сейчас выпускают «Довлатовых» и «Достоевских». По данным «Фонтанки», в проекте адресно-инвестиционной программы заложена реконструкция трампарка за 9,7 млрд рублей. Начать предполагается во втором полугодии 2025 года, в него вписаны 203&nbs...
Подмосковье представило новый формат индустриальных парков
18 окт. 2024, 12:15:00
В Московской области запустят индустриальные парки в новом формате. Его презентовали на стенде региона в рамках Международного форума-выставки InRussia в Минеральных Водах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Стенд Московской области, где регион представил макет государственного индустриального парка в новом формате «Все вк...
Правительство поможет Смоленской области восстановить путепровод в Вязьме
18 окт. 2024, 11:30:00
На восстановление путепровода через железнодорожные пути в городе Вязьме Смоленской области будет выделено почти 1,8 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано. Благодаря финансированию из резервного фонда Правительства в 2024 году в Вязьме начнётся восстановление и капитальный ремонт путепровода на улице 25 Октября. Все работы планируется зав...
Правительство профинансирует реализацию приоритетных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и поддержит перевозки по Севморпути
17 окт. 2024, 17:30:15
На реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, а также на субсидирование перевозок по Северному морскому пути будет направлено более 14,3 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Из общей суммы свыше 14 млрд рублей пойдёт на запуск приоритетных проектов, включая реализ...
Правительство увеличило объёмы поддержки программы «Фабрика проектного финансирования»
17 окт. 2024, 15:30:00
Правительство продолжает поддержку инвесторов, реализующих крупные проекты в приоритетных отраслях экономики. По поручению Президента принято решение увеличить размер господдержки программы «Фабрика проектного финансирования». Постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, с 500 млрд до 600 млрд рублей увеличивается размер участия го...
Марат Хуснуллин дал старт движению по ряду участков автодорог в Московской и Свердловской областях, ДНР и ЛНР
17 окт. 2024, 14:00:00
В преддверии Дня работников дорожного хозяйства состоялось торжественное открытие участков автомобильных дорог в Московской и Свердловской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. «Благодаря системной поддержке Президента, совместной работе Правительства и регионов, опережающему финансированию развития инфраструктуры за после...
Автобусный парк на Днепропетровской улице реконструируют за 330 млн рублей
17 окт. 2024, 13:44:37
Административно-бытовой корпус автобусного парка № 1 на Днепропетровской улице реконструируют в Санкт-Петербурге за 330 млн рублей, следует из конкурса, опубликованного на сайте госзакупок. ГУП «Пассажиравтотранс» ищет подрядчика на проведение работ. В проекте контракта указано, что их должны осуществить в два этапа. Первый определен на срок по 31 декабря текущего года, второй &mdas...
Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил производство литийионных батарей
17 окт. 2024, 12:30:03
Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва», компания «Пасека» (входит в группу компаний «ГАСКАР», запустила производство литийионных аккумуляторных батарей для беспилотных летательных аппаратов в индустриальном парке «Руднево». Инвестиции в проект превысили 200 миллионов рублей, создано более 100 новых рабочих мест, сообщил заместитель Мэра Москвы в Прав...
Старт основному циклу строительства Ленского моста дали в Якутии
17 окт. 2024, 11:15:00
Старт основному циклу строительства Ленского моста дали в Якутии в четверг, 17 октября. На левом берегу реки Лены в районе села Старая Табага залили первую буронабивную сваю под опору масштабного инженерного сооружения. «Сегодня начали устанавливать буронабивные сваи под опору Ленского моста на левом берегу. Такие же работы пройдут на правом берегу. Развернута вся строительная техника,...
Китайский инвестор организует на ТОР «Приморье» производство стройматериалов
17 окт. 2024, 10:15:00
Международная инвестиционно-промышленная группа компаний «Русский Восточный Дракон» в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Приморье» построит производственный комплекс по выпуску 20 тыс. тонн пластиковых труб, 50 тыс. алюминиевых дверей, 80 тыс. кв. м окон и 100 тыс. кв. м стеклянных навесных фасадов в год. Предприятие панируется ввести в работу в конце...