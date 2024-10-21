На первом энергоблоке АЭС «Руппур» (Бангладеш) завершена сборка реактора

На первом энергоблоке АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») завершена сборка реактора.

Процесс сборки реактора включал установку внутрикорпусных устройств, таких как шахта и выгородка, загрузку имитаторов тепловыделяющих сборок, установку блока защитных труб и верхнего блока, установку датчиков системы пусконаладочных измерений. Работы выполняли специалисты АО «Атомстройэкспорт», АО «Атомтехэнерго» и АО «Концерн Росэнергоатом».

«Завершение сборки реактора и подготовка к ключевым испытаниям – это важный шаг в обеспечении эффективной работы будущего энергоблока. Мы несем ответственность за безопасную, бесперебойную и надежную работу сооружаемой атомной станции, поэтому тщательно контролируем каждый этап работ, постоянно наращиваем компетенции и используем успешные методы и технологии, не раз опробованные на наших стройках. И это, в конечном итоге, будет способствовать устойчивому и благополучному энергетическому будущему Бангладеш», – отметил вице-президент по проектам в Бангладеш АО «Атомстройэкспорт» Алексей Дерий.

Следующий этап – проведение гидравлических испытаний, в ходе которых будет проверена работоспособность оборудования реакторной установки.

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира.

Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.