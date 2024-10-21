Свыше 450 км ЛЭП подготовили «Россети Юг» в Астраханской области к новому отопительному сезону

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» с перевыполнением завершили программу технического обслуживания и ремонта энергообъектов региона. В январе-сентябре текущего года на ее реализацию направлено порядка 380 млн рублей, что на 27% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

При подготовке к осенне-зимнему периоду специалисты энергокомпании отремонтировали в Астраханской области свыше 450 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения (+14% к уровню января-сентября 2023 года). Провели замену более 6,5 тыс. изоляторов, более 150 км провода (+ 7%), свыше 880 опор (+ 50%), а также усилили еще порядка 840 опор ЛЭП.

Выполнен ремонт и техобслуживание 40 крупных питающих центров – подстанций 35-110 кВ. Здесь энергетики привели в нормативное состояние более 1,1 тыс. единиц оборудования.

Надежность работы электросетевого хозяйства во всех муниципальных образованиях обеспечил ремонт 430 трансформаторных подстанций 6-10 кВ. Кроме того, энергетики расчистили около 440 гектаров трасс воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности. Это позволит избежать технологических нарушений, связанных с падением веток и деревьев на провода.