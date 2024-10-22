Алюминиевая Ассоциация расширяет сотрудничество с БРИКС

3 часа назад
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Источник:
Алюминиевая Ассоциация
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17 октября в преддверии саммита БРИКС в Казани Алюминиевая Ассоциация организовала мероприятие с участием алюминиевых и общеотраслевых ассоциаций Индии, Бразилии, Китая и Южной Африки. «Круглый стол по алюминию БРИКС», прошедший в онлайн-формате, был приурочен к Деловому Форуму БРИКС в Москве и направлен на углубление многостороннего диалога по вопросам глобальной алюминиевой повестки, включая укрепление торговых связей, снижение воздействия на окружающую среду, обмен опытом в образовательной и научной сферах.

Участники круглого стола обсудили положение дел в алюминиевой промышленности стран БРИКС, продвижение алюминия как устойчивого материала для «зеленой» экономики и справедливого энергоперехода, стимулирование торговых и инвестиционных связей в сфере алюминиевой промышленности.

С презентациями выступили представители Ассоциации цветной металлургии Китая (CNIA) Ассоциации переработчиков алюминия Индии (ASMA), Федерации алюминия Южной Африки (AFSA), Ассоциации производителей алюминия Бразилии (ABAL) и Бразильской ассоциации производителей алюминиевой тары (Abralatas).

Заместитель председателя Алюминиевой Ассоциации Артём Асатур выступил с приветственным словом, а также рассказал о направлениях работы Ассоциации, обозначив сферы сотрудничества со странами БРИКС, главной из которых является переход к экономике устойчивого развития и продвижение алюминия в качестве ее ключевого материала. Во многих странах БРИКС достигнуты значительные успехи в вопросах использования вторичного сырья и переработки. Например, коэффициент переработки алюминиевой тары в Бразилии составляет 98% – этот показатель не меняется с 2019 года, что позволяет Бразилии занимать лидирующие позиции в мире по уровню переработки.

Страны БРИКС – важнейшие игроки глобального рынка алюминия, на долю которых приходится значительная часть мировых мощностей. В 2023 году в Китае объем производства бокситов составил 82, 4 млн т, первичного алюминия - 41, 5 млн т, алюминиевых полуфабрикатов – 46,9 млн т, при этом доля алюминия, произведенная с использованием чистой энергии, постоянно растет, составив в прошлом году 24%. В 2023 году Индия произвела 4,1 млн т – страна занимает второе место в мире по этому показателю. Бразилия входит в топ 5 стран по добыче бокситов (34, 4 млн т) и в тройку производителей глинозема (10,4 млн т). ЮАР является одним из крупнейших производителей первичного алюминия в Африке – 700 тыс. т в 2022 году.

Участники мероприятия отметили совпадение позиций в области устойчивого развития и признали важность и практическую значимость проведения мероприятий с участием представителей БРИКС. Ожидается, что Круглый стол по алюминию станет новой платформой для взаимодействия стран блока и будет способствовать решению общих задач по продвижению алюминия и созданию устойчивых трансграничных производственных связей.

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Алюминиевая Ассоциация
Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия (Алюминиевая Ассоциация) объединяет компании, производящие алюминий и продукцию на его основе. Деятельность Ассоциации направлена на создание оптимальных условий для развития алюминиевой промышленности и смежных с ней отраслей.
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