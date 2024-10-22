Энергетики «Мордовэнерго» подвели итоги реализации инвестпрограммы в 3 квартале

В филиале ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» подвели итоги реализации инвестиционной программы в 3 квартале текущего года. В рамках ключевого направления инвестпрограммы – мероприятий по технологическому присоединению – выполнено строительство объектов ТП льготной категории заявителей общей мощностью до 150 кВт.

Еще одно важное направление инвестпрограммы – проведение строительно-монтажных работ в рамках соглашений о компенсации затрат, направленных на переустройство распределительных сетей 110 кВ и 0,4-10 кВ.

В 3 квартале приобретено оборудование, не требующее монтажа, на сумму 38 млн рублей. Это транспортные средства и спецтехника, серверное оборудование, вычислительная техника, измерительные и метрологические приборы, а также средства связи.

Объем капитальных вложений инвестиционной программы филиала в 3 квартале составил более 137 млн рублей.