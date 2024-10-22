На Красноярской железной дороге уложен первый инновационный участок пути новой конструкции с применением полимеров

час назад
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Источник:
РЖД
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Красноярская железная дорога произвела укладку инновационного участка пути новой конструкции с применением полимеров на перегоне Транссиба Заозерная – Камала. Общая протяженность экспериментального участка составляет 2,8 км.

Принципиально новая технология, при которой в основании железнодорожного пути на поверхности земляного полотна формируется специальный подбалластный защитный слой с вяжущими и полимерными добавками, используется при модернизации инфраструктуры впервые. Ранее для усиления земполотна на железных дорогах России использовались только традиционные инертные материалы – песок и щебень.

«Головным разработчиком является АО «Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта». Технология уже прошла эксплуатационные испытания на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке, теперь мы применили ее в реальных условиях движения поездов на Транссибе. В течение года на подконтрольном участке пути мы сможем полностью оценить все параметры и эффективность инновации в сравнении с существующей конструкцией путевой инфраструктуры. Цель проекта – оптимизация жизненного цикла пути на грузонапряженных линиях железных дорог, в том числе на магистралях Восточного полигона», – рассказал главный инженер КрасЖД Роман Кукишев.

В ходе работ по реконструкции экспериментального участка специалисты КрасЖД задействовали целый комплекс железнодорожной и автотракторной техники, в том числе применялась специальная дорожная машина, с помощью которой методом смешивания увлажненных песчано-щебеночной смеси, цемента и полимеров был сформирован инновационный 20-сантиметровый защитный слой, уложенный на поверхности земполотна. Помимо этого, на экспериментальном участке пути перегона Заозерная – Камала были смонтированы модернизированные рельсовые скрепления и шпалы. Они более равномерно распределяют нагрузку и обеспечивает повышенную износостойкость.

Ожидается, что инновационные решения придадут путевой инфраструктуре дополнительный запас прочности. По предварительным подсчетам, укладка железнодорожного полотна с применением вяжущих и полимерных добавок позволит почти в 2 раза увеличить объемы перевезенных грузов между капитальными ремонтами. Если сегодня эти показатели составляют 0,9-1,4 млрд тонн брутто, то новая технология увеличит их до 2,5 млрд тонн брутто. Это создаст резерв для наращивания провозных и пропускных способностей, что особенно актуально в условиях развития на магистралях ОАО «РЖД» тяжеловесного грузового движения и постоянного роста объемов перевозок в восточном направлении, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

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