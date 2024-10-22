В «Россети Волга» подвели итоги подготовки к работе в осенне-зимний период

56 минут назад
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Источник:
Россети Волга
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В ПАО «Россети Волга» под руководством заместителя Генерального директора – главного инженера компании Игоря Шишигина состоялось совещание руководителей технического блока компании, филиалов и производственных отделений.

Основной темой совещания стало подведение итогов подготовки к работе в осенне-зимний период. Подведены итоги работы специальных комиссий, оценивающих готовность филиалов к работе в отопительный сезон 2024/2025. План подготовки к ОЗП, состоящий из 213 организационно-технических мероприятий, выполнен полностью. По результатам итоговых проверок комиссии подтвердили готовность филиалов.

На совещании было отмечено, что филиалы компании также подготовились к проведению плавок гололедно-изморозевых отложений на проводах воздушных линий электропередачи. Часть территорий зоны деятельности «Россети Волга» относится к особо гололедным зонам, и своевременное применение специальных схем плавки гололеда существенно повышает надежность электроснабжения потребителей.

Также участники совещания обсудили вопросы выполнения годовой программы технического обслуживания и ремонтов, выполнения требований охраны труда техники безопасности в рамках подготовки к ОЗП, контроля полноты и правильности ведения оперативной документации.

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