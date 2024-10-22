Новый резидент ТОР «Хабаровск» запустит порт мощностью 50 млн тонн в год и 500-километровую железную дорогу

Компания «Порт Эльга» получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» для реализации инвестпроекта по строительству угольного морского терминала и Тихоокеанской железной дороги. Портовая и транспортная инфраструктура позволит нарастить доставку продукции Эльгинского угольного месторождения в Якутии на мировые рынки. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестор вкладывает в проект 37,1 млрд рублей, создается 445 рабочих мест. Первые этапы порта и железной дороги планируется ввести в работу в первом квартале 2025 года.

«Эльгинский угольный комплекс в Республике Саха (Якутия) производит высококачественные коксующиеся угли премиального качества с низким содержанием серы и фосфора. Благодаря высокому качеству продукция востребована на мировом рынке. Для увеличения темпов развития Эльгинского угольного месторождения будет запущена в работу железная дорога необщего пользования от Эльгинского месторождения до морского терминала «Порт Эльга» и сам терминал. Железная дорога пройдет по территории двух регионов – Якутия и Хабаровский край – ее длина составит около 531 км, в том числе 500 км по территории Хабаровского края на ТОР «Хабаровск», - сообщил генеральный директор ООО «Порт Эльга» Евгений Диев.

Он рассказал, что первый этап Тихоокеанской железной дороги планируется ввести в работу в первом квартале 2025 года с достижением провозной способности на уровне 30 млн тонн в год. Второй этап планируется ввести в первом квартале 2027 года, это позволит поднять пропускную способность до 50 млн тонн в год. При выборе маршрута прохождения линейного объекта были учтены результаты инженерных изысканий, рельеф местности, минимизация объемов земляных работ и воздействия на окружающую среду, а также исключено попадание на земли с особыми условиями использования. Ввод в строй первого этапа угольного морского терминала «Порт Эльга» в районе мыса Манорский состоится также в начале 2025 года, грузооборот порта составит 14 млн тонн в год. Повысить грузооборот до 30 млн тонн в год позволит ввод второго этапа в первом квартале 2026 года. На третьем этапе предполагается увеличение грузооборота до 50 млн тонн в год – запуск намечен на первый квартал 2027 года.

«Реализация проекта позволит повысить логистические возможности компании, обеспечит стабильность экспорта продукции Эльгинского угольного комплекса. Это положительно отразится на экономическом и социальном развитии сразу двух регионов Дальнего Востока – Хабаровского края и Якутии. Режим ТОР за счет налоговых льгот и административных преференций позволит инвестору сэкономить значительные средства, ввести в работу все этапы проекта в намеченные сроки. Минвостокразвития России, КРДВ и Правительство края вместе с инвестором проделали значительную работу по расширению границ ТОР «Хабаровск». Мы продолжим оказывать проекту всестороннюю поддержку», – прокомментировал заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий.

На ТОР «Хабаровск» реализуют инвестиционные проекты 109 резидентов, с объемом инвестиций на сумму более 367 млрд рублей, создается 14,8 тысячи рабочих мест. Резиденты ТОР «Хабаровск» уже вложили в экономику региона 252 млрд рублей, создали более 7,7 тыс. рабочих мест.