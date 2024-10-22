Правительство расширило границы территории опережающего развития «Якутия»
Границы территории опережающего развития (ТОР) «Якутия» на Дальнем Востоке будут расширены для реализации инвестиционного проекта по строительству тепловой электростанции. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
В границы ТОР будут включены земельные участки общей площадью более 93 тыс. га на территории Ленского и Мирнинского районов Республики Саха (Якутия). Они необходимы для строительства Новоленской теплоэлектростанции и магистрального газопровода, который будет снабжать её топливом.
Строительство ТЭС и магистрального газопровода предполагается завершить в 2029 году. Реализация этого проекта позволит создать около 450 рабочих мест и привлечь более 230 млрд рублей частных инвестиций.
ТОР – специальный инструмент развития территорий. Он направлен на стимулирование приоритетных отраслей экономики, привлечение в регионы частных инвестиций. Компаниям – резидентам таких территорий доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.