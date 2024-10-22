В МЭИ проходит IV международная конференция «Современные проблемы теплофизики и энергетики»

21—25 октября 2024 года в НИУ «МЭИ» проходит ​IV международная конференция «Современные проблемы теплофизики и энергетики». В этом году мероприятие посвящено 300-летию Российской Академии Наук и собрало ведущих ученых, инженеров и специалистов энергетической отрасли для обсуждения новейших исследований и достижений в области теплофизики, термодинамики, энергоэффективности и современных технологий энергетики.

В ходе конференции участники представляют доклады по таким актуальным темам, как гидродинамика и тепломассообмен, физика плазмы и плазменные технологии, свойства рабочих тел в энергетике, повышение эффективности, надежности и безопасности работы теплоэнергетического оборудования ТЭС и АЭС, цифровизация энергетики.

«Конференция «Современные проблемы теплофизики и энергетики» предоставляет платформу для обсуждения новейших исследований и инновационных решений, которые помогут сформировать устойчивое будущее. В МЭИ мы всегда стремимся к созданию условий для плодотворного диалога и сотрудничества, способствующего развитию отечественной и мировой науки», — выступил с приветственным словом ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

В рамках мероприятия прошла встреча ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева с академиками РАН Дмитрием Марковичем, Валерием Стенниковым, Сергеем Филипповым, Сергеем Алексеенко и Олегом Алифановым.

Конференция длится пять дней, в течение которых запланировано проведение тематических круглых столов и панельных дискуссий, а также презентация более 150 докладов. Итоги мероприятия будут способствовать формированию новых направлений научных исследований и практической реализации результатов в энергетической отрасли.

Организаторами конференции выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Российская академия наук, Национальный комитет РАН по тепломассообмену и Национальный исследовательский университет «МЭИ».