ИНК нашла рассольное литиевое месторождение

Иркутская нефтяная компания (ИНК) поставила на госбаланс запасы нового месторождения лития на Ярактинском участке недр имени В. И. Кокорина в Иркутской области. Об этом говорится в материалах госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) и Роснедр, с которыми ознакомились «Ведомости».

Речь идет о запасах этого металла в виде гидроминерального сырья – рассола лития. Запасы составляют 17 000 куб. м в сутки по категориям C1 + C2 (разведанные и прогнозные), содержание лития в рассоле – от 169 до 383 мг на 1 л. На этом же участке расположено Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, которое сейчас разрабатывает ИНК. Компания добывает нефть и газ в Восточной Сибири.

Впервые ИНК сообщала о том, что на месторождении возможно извлечение лития, еще в 2021 г. Но тогда речь о литии шла лишь как о побочном продукте при добыче углеводородов. Новое месторождение, как следует из данных ГКЗ, содержит запасы промышленных вод, которые позволят наладить добычу лития в промышленных масштабах. Таким образом, разработка месторождения уже не будет связана с процессом добычи углеводородов.

Первоначально ИНК планировала начать производство карбоната и гидроксида лития в 2022 г., затем начало производства сдвинули на 2024–2025 гг. При этом член совета директоров ИНК, бывший глава Минприроды Сергей Донской и председатель совета директоров «ИНК-капитала» (управляющая компания ИНК) Николай Буйнов говорили о планах по добыче 1000 т солей лития в год.