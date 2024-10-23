Компания ЭТМ подписала договор на строительство в Подмосковье первой очереди логистического центра общей площадью 170 тыс. м2

Инвестиции в проект составят 4 млрд ₽, строящийся склад станет самым крупным в логистической инфраструктуре ЭТМ.

Компания ЭТМ начинает строительство логистического комплекса класса А в индустриальном парке «Белый Раст» в Московской области. Договор был подписан между ЭТМ и генеральным подрядчиком, проектно-строительной компанией «ВИК».

Ранее ЭТМ приобрела права долгосрочной аренды участка площадью 48 гектаров под строительство собственного центрального распределительного склада.

Бюджет строительства первой очереди составит 4 млрд ₽, площадь — 55 тыс. м2. Работы начнутся осенью 2024 года, завершение первой очереди запланировано на конец 2025 года.

Стратегия развития компании предполагает кратный рост логистической инфраструктуры — к 2028 году общая складская площадь компании ЭТМ должна увеличиться в три раза, а площадь склада в «Белом Расте» до 170 тыс. м2.

Генеральный директор ЭТМ Владислав Рихтер отметил:

«Мы поставили перед собой амбициозные цели по росту бизнеса. Активное развитие собственной логистической инфраструктуры — важный элемент этой стратегии. Логистический центр «Белый Раст» возьмет на себя функции центрального распределительного склада (ЦРС), к 2028 году его площадь в четыре раза превысит мощности нашего нынешнего ЦРС. Еще одной задачей нового логистического центра станет обслуживание клиентов в столице и северном Подмосковье. Расширение складских мощностей позволит нам поддержать кратный рост ассортимента и в полной мере удовлетворить потребности наших клиентов во всех регионах страны. За следующие 5 лет помимо «Белого Раста» ЭТМ планирует построить еще 9 логистических центров и довести их общее число до 19».

Генподрядчик по строительству первой очереди комплекса — проектно-строительная компания «ВИК» — имеет успешный опыт возведения логистических центров класса А: в 2023 году построили складское здание площадью 24 тыс. м2 для логистической компании МОЛКОМ и складской комплекс площадью 19 тыс. м2 для девелоперской компании «Айтакс».

В новом центральном распределительном складе, как и в других логистических центрах ЭТМ, будут внедрены системы управления складом и транспортировкой: WMS (warehouse management system) и TMS (transport management system). Обе системы интегрированы с корпоративной информационной системой ЭТМ и с собственной цифровой платформой iPRO.

На территории ЛЦ «Белый Раст» будет работать торгово-выставочный центр, парковка и общежитие, что позволит привлекать персонал как из Подмосковья, так и из других регионов.