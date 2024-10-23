Компания ЭТМ подписала договор на строительство в Подмосковье первой очереди логистического центра общей площадью 170 тыс. м2

5 часов назад
313
Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
Компания ЭТМ
Авторы и источники / Правообладателям

Инвестиции в проект составят 4 млрд ₽, строящийся склад станет самым крупным в логистической инфраструктуре ЭТМ.

Компания ЭТМ начинает строительство логистического комплекса класса А в индустриальном парке «Белый Раст» в Московской области. Договор был подписан между ЭТМ и генеральным подрядчиком, проектно-строительной компанией «ВИК».

Ранее ЭТМ приобрела права долгосрочной аренды участка площадью 48 гектаров под строительство собственного центрального распределительного склада.

Бюджет строительства первой очереди составит 4 млрд ₽, площадь — 55 тыс. м2. Работы начнутся осенью 2024 года, завершение первой очереди запланировано на конец 2025 года.

Стратегия развития компании предполагает кратный рост логистической инфраструктуры — к 2028 году общая складская площадь компании ЭТМ должна увеличиться в три раза, а площадь склада в «Белом Расте» до 170 тыс. м2.

Генеральный директор ЭТМ Владислав Рихтер отметил:

«Мы поставили перед собой амбициозные цели по росту бизнеса. Активное развитие собственной логистической инфраструктуры — важный элемент этой стратегии.

Логистический центр «Белый Раст» возьмет на себя функции центрального распределительного склада (ЦРС), к 2028 году его площадь в четыре раза превысит мощности нашего нынешнего ЦРС. Еще одной задачей нового логистического центра станет обслуживание клиентов в столице и северном Подмосковье.

Расширение складских мощностей позволит нам поддержать кратный рост ассортимента и в полной мере удовлетворить потребности наших клиентов во всех регионах страны. За следующие 5 лет помимо «Белого Раста» ЭТМ планирует построить еще 9 логистических центров и довести их общее число до 19».

Генподрядчик по строительству первой очереди комплекса — проектно-строительная компания «ВИК» — имеет успешный опыт возведения логистических центров класса А: в 2023 году построили складское здание площадью 24 тыс. м2 для логистической компании МОЛКОМ и складской комплекс площадью 19 тыс. м2 для девелоперской компании «Айтакс».

В новом центральном распределительном складе, как и в других логистических центрах ЭТМ, будут внедрены системы управления складом и транспортировкой: WMS (warehouse management system) и TMS (transport management system). Обе системы интегрированы с корпоративной информационной системой ЭТМ и с собственной цифровой платформой iPRO.

На территории ЛЦ «Белый Раст» будет работать торгово-выставочный центр, парковка и общежитие, что позволит привлекать персонал как из Подмосковья, так и из других регионов.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
Компания ЭТМ
Компания ЭТМ - профессиональный дистрибьютор электротехнической продукции с большим опытом работы (с 1991 года). Оптовые поставки электротехники – наш основной профиль. Кабель, провод, светильники, системы безопасности, системы обогрева и вентиляции, выключатели, розетки и многое другое. Сайт компании: www.etm.ru Интернет-магазин: www.etm.ru/im/
«Газпром нефть» будет развивать собственную электрозарядную инфраструктуру под брендом «Розетка»
2 часа назад
«Газпром нефть» зарегистрировала в Федеральной службе по интеллектуальной собственности бренд «Розетка». Новый товарный знак компании будет использован для оформления электрозарядной инфраструктуры на АЗС, федеральных автомагистралях и в партнерских локациях. Электрозарядная сеть «Газпром нефти» насчитывает в настоящее время более 60 станций. Электрозарядные...
Инвестиции в развитие центра БПЛА на площадке ОЭЗ в Шушарах оценили в 3 млрд рублей
4 часа назад
На развитие научно-производственного центра для беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) в особой экономической зоне "Санкт-Петербург" потребуется около 3 млрд рублей. Такую сумму 22 октября назвали в пресс-службе ОЭЗ. Центр по разработке и сборке БАС будет располагаться на новой площадке особой экономической зоны в посёлке Шушары. Как писал "Деловой Петербург", ранее на её...
ИНК нашла рассольное литиевое месторождение
6 часов назад
Иркутская нефтяная компания (ИНК) поставила на госбаланс запасы нового месторождения лития на Ярактинском участке недр имени В. И. Кокорина в Иркутской области. Об этом говорится в материалах госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) и Роснедр, с которыми ознакомились «Ведомости». Речь идет о запасах этого металла в виде гидроминерального сырья – рассола лития. Запасы с...
Инвестиции в развитие электроэнергетики Саратовской области до 2029г составят 6 млрд рублей
8 часов назад
Капитальные вложения в электросетевой комплекс Саратовской области до 2029 года предусмотрены в объеме более 6 млрд рублей, сообщил глава Минпромэнерго региона Михаил Торгашин в телеграм-канале министерства. "Из них на 2025 год приходится 1,4 млрд рублей. Реализация проектов позволит обновить и увеличить срок службы используемого оборудования", - написал Торгашин. По его словам...
Третий мост в Улан-Удэ с переходом через Транссиб построят к 2027 году
22 окт. 2024, 18:00:03
Финансирования работ по строительству транспортного перехода в Улан-Удэ через реку Уда и Транссибирскую магистраль, которое планировалось завершить к концу текущего года, в 2025 году составит более 2 млрд рублей, сообщает правительство Бурятии. Отмечается, что сумму озвучил министр транспорта Бурятии Александр Гоге в рамках международной специализированной выставки "Дорога 2024" в Ека...
В Казани началось проектирование первого этапа городской кольцевой железной дороги
22 окт. 2024, 16:00:00
В Казани началось проектирование первого этапа городской кольцевой железной дороги. Об этом сообщил глава Министерства транспорта Татарстана Фарит Ханифов в интервью РБК Татарстан. По его словам, на данный момент идет активная работа над проектом, который разделен на три этапа, и в ближайшие месяцы ожидается получение положительного заключения от Главгосэкспертизы. Первый этап предусматривае...
К 2030 году площадь ОЭЗ «Технополис Москва» увеличится до 3,8 млн квадратных метров
22 окт. 2024, 14:15:14
К 2030 году площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» увеличится до 3,8 миллиона квадратных метров. На территории появятся новые производства, офисы и лаборатории. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «Город активно стимулирует создание высокотехнологичных производств по поручению Сергея Собянина...
Одобрен проект реконструкции мелиоративных систем в Республике Татарстан
22 окт. 2024, 14:00:00
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на реконструкцию участков №2 и №3 Арской оросительной системы в Татарстане. Реализация объекта позволит ввести 440 га земель в сельскохозяйственный оборот. Расположенный рядом с объектом реконструкции пруд на реке Казанка станет источником водоснабжения для бассейна суточного регулирова...
Новый резидент ТОР «Хабаровск» запустит порт мощностью 50 млн тонн в год и 500-километровую железную дорогу
22 окт. 2024, 10:45:13
Компания «Порт Эльга» получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» для реализации инвестпроекта по строительству угольного морского терминала и Тихоокеанской железной дороги. Портовая и транспортная инфраструктура позволит нарастить доставку продукции Эльгинского угольного месторождения в Якутии на мировые рынки. По соглашению с Корпорацией р...
Правительство расширило границы территории опережающего развития «Якутия»
22 окт. 2024, 09:45:09
Границы территории опережающего развития (ТОР) «Якутия» на Дальнем Востоке будут расширены для реализации инвестиционного проекта по строительству тепловой электростанции. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. В границы ТОР будут включены земельные участки общей площадью более 93 тыс. га на территории Ленского и Мирнинского районов Республики Сах...
На федеральной трассе А-376 в с. Маяк Хабаровского края установят освещение
21 окт. 2024, 17:30:00
В Хабаровском крае устраивают освещение на участке федеральной трассы А-376 «Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре» с 117-го по 120-й км. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ ДСД «Дальний Восток». На участке дороги установили 95 металлических опор, на которых разместят светильники. Общая протяженность линий наружного освещения составит 2,3 км....
На строительство магистрального водовода в Сочи направят порядка 1,6 млрд рублей
21 окт. 2024, 16:30:22
ГКУ Краснодарского края "Дирекция государственных закупок" объявил конкурс на строительство первых двух этапов магистрального водовода в Адлерском районе Сочи. Цена контракта составляет порядка 1,6 млрд рублей, следует из информации на портале госзакупок. В начале сентября Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект строительства магистра...
Производитель электродвигателей получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва»
21 окт. 2024, 16:15:22
Компания «Авра», специализирующаяся на производстве бесколлекторных электродвигателей, получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Теперь предприятие сможет увеличить свои мощности благодаря налоговым льготам от города. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. &l...
Разрешение на строительство трамвайной линии «Купчино-Славянка» в Петербурге продлено до конца 2026г
21 окт. 2024, 15:00:09
Госстройнадзор Петербурга продлил до 14 октября 2026 года ООО "БалтНедвижСервис"" (концессионер проекта, принадлежит группе "АБЗ-1" и Газпромбанку) разрешение на cтроительство трамвайной линии "Станция метро "Купчино" - пос. Шушары - микрорайон Славянка", говорится в разрешительной документации. Речь идет о I этапе строительства - от Балканской площа...
Собянин рассказал, как проект «Чистое небо» повлиял на облик столицы
21 окт. 2024, 14:15:14
Благодаря проекту «Чистое небо» больше 900 километров воздушных проводов перенесли под землю. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.  «Кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров и городских служб "прячут" под землю в специальных трубах, которые соединены с кабельны...
На строящемся обходе Хасавюрта в Дагестане приступили к укладке асфальтобетона
21 окт. 2024, 12:00:12
В марте этого года в Дагестане стартовал проект строительства и реконструкции участка трассы Р-217 «Кавказ» в обход города Хасавюрта с 718-го по 729-й км. На объекте задействовано 186 единиц спецтехники и 250 дорожных рабочих. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2028 года. Реализация проекта кардинально изменит транспортную схему движения по автомобильной дороге Р-217...
Регионы СКФО получат более 900 млн руб. на развитие энергетики и ЖКХ
21 окт. 2024, 10:15:12
Правительство РФ выделило средства на софинансирование региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ. Деньги получат Дагестан – 571 млн руб., Северная Осетия – 276 млн., Ингушетия – 83 млн. Соответствующее распоряжение подготовлено Минэкономразвития России по поручению главы кабмина Михаила Мишустина.   Программы реализуются в ка...
Индустриальный парк «ЮТК» разместится на территории бывшего Копейского ремонтно-механического завода
18 окт. 2024, 15:45:00
Управленческая команда Челябинской области защитила проект создания нового индустриального парка «Южноуральская Технологическая Компания» («ЮТК»). Финальная часть образовательной программы Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры» состоялась на полях Международного форума-выставки «InRussia» в Минводах. В ходе мероприятия такж...
В развитие курорта «Аджигардак» вложат около 60 млрд рублей до 2028 года
18 окт. 2024, 14:45:09
Вложения в развитие сети горнолыжных трасс и инфраструктуры курорта "Аджигардак" в Челябинской области для повышения уровня его туристической привлекательности составят около 60 млрд рублей до 2028 года. Всего 30 местных горнолыжных комплексов примут туристов в текущем зимнем сезоне, сообщил губернатор региона Алексей Текслер на всероссийском селекторном совещании с регионами России...
Реконструкция трамвайного парка им. Блохина в Петербурге начнётся в следующем году
18 окт. 2024, 13:30:07
Третий трамвайный парк им. Блохина на Большой Посадской улице реконструируют в 2025–2028 годах. Именно отсюда сейчас выпускают «Довлатовых» и «Достоевских». По данным «Фонтанки», в проекте адресно-инвестиционной программы заложена реконструкция трампарка за 9,7 млрд рублей. Начать предполагается во втором полугодии 2025 года, в него вписаны 203&nbs...