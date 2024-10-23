Александр Новак провёл рабочую встречу с Премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак на полях саммита БРИКС в Казани провёл рабочую встречу с Премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, в области атомной энергетики и возобновляемых источников энергии, взаимодействие в аграрном секторе, туризме, финансово-банковской сфере, а также в сфере образования, научно-технического сотрудничества и культуры.

По линии ТЭК речь шла об условиях работы совместного предприятия «Вьетсовпетро» во Вьетнаме, включая возможности его участия в новых проектах по разработке месторождений на шельфе страны.

Во Вьетнаме планируется построить совместный центр ядерной науки и технологий, в настоящий момент идёт разработка технико-экономического обоснования проекта. Россия готова участвовать в строительстве как крупной АЭС, так и наземных или плавучих реакторов малой мощности во Вьетнаме, а также предложила услуги отечественных компаний в возведении новых мощностей возобновляемой энергетики.

В 2023 году взаимный товарооборот России и Вьетнама вырос на 8,3% к уровню 2022 года. При этом в первом полугодии 2024 года товарооборот увеличился на 21,5%. Экспорт из России во Вьетнам вырос на 73,2%, импорт из Вьетнама – на 8,8%.

Россия поставляет Ханою топливо, чёрные металлы, сельхозпродукцию, удобрения, изделия из дерева и пластмассы. Импортируются электроника и мобильные телефоны, текстиль и обувь, продовольствие и сельхозпродукция.

В 2023 году Вьетнам посетили 125 тысяч российских туристов. В январе – сентябре 2024 года турпоток из России во Вьетнам вырос на 80% год к году. Стороны ведут переговоры об увеличении количества прямых и чартерных рейсов в страну.