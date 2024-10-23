НГУ запустил пилотный вычислительный кластер суперкомпьютерного центра «Лаврентьев»

В Новосибирском государственном университете заработала первая очередь — сегмент вычислительного кластера суперкомпьютерного центра «Лаврентьев». Сегмент располагается в учебном корпусе НГУ, в дальнейшем он будет размещен на площадях научно-исследовательского центра НГУ, который относится к объектам второй очереди современного кампуса НГУ. По вычислительным мощностям в 360 терафлопс (триллионов операций с плавающей точкой в секунду) он превосходит все аналогичные серверы, которые есть в академических организациях за Уралом. Новый кластер предназначен для работы с большими языковыми моделями и генеративным искусственным интеллектом.

— СКЦ «Лаврентьев» является важной частью стратегии развития университета, которая предполагает создание современной вычислительной инфраструктуры на базе НГУ. Запуск пилотного кластера — значимый шаг на пути достижения данной цели. СКЦ «Лаврентьев» станет центром коллективного пользования и будет востребован самыми разными специалистами, а также будет полезен для обработки больших научных данных, — прокомментировал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

Планируется, что суперкомпьютерный центр «Лаврентьев» в полноценном виде заработает в 2026 году. Предельная вычислительная мощность составит 10 петафлопс (квадриллионов операций с плавающей точкой в секунду). Первая очередь СКЦ «Лаврентьев», которая запущена в НГУ, уже позволит решать ряд важных научно-исследовательских и прикладных задач.

— На нём мы будем отрабатывать применение больших языковых моделей для устройств реального мира, включая промышленный искусственный интеллект, транспорт и беспилотные авиационные системы. Не исключено, что в дальнейшем частью нашей работы будут и роевые технологии*. Но для начала мы должны минимальным интеллектом обеспечить отдельное устройство, а потом разрабатывать алгоритмы их взаимодействие друг с другом с целью решения общих задач, — рассказал Алексей Окунев, директор Института интеллектуальной робототехники НГУ.

Среди первых проектов, для которых будут использованы вычислительные мощности нового кластера, — это проекты, реализуемые в интересах индустриальных партнеров в рамках Исследовательского центра искусственного интеллекта НГУ. В частности, речь идет про разнообразные датчики видеоаналитики, разрабатываемые по заказу компании «Ростелеком», — это транспортные детекторы, детекторы нестандартного поведения для школ и др.

— Этот сервер оснащен графическими ускорителями, которые позволяют проводить множество параллельных вычислений, он обладает необходимым объёмом графической видеопамяти, для чтобы мы могли использовать современные большие языковые модели уровня ChatGPT и GigaChat, донастраивать и кастомизировать их для решения конкретных задач. Термин “нестандартное поведение” достаточно сложно сформулировать алгоритмически. Задачу распознавания нестандартных типов поведения и их предупреждения можно решить с использованием передовых технологий искусственного интеллекта, которые нам могут обеспечить именно большие языковые модели. Это должно повысить точность и робастность (устойчивость к помехам) наших моделей, — объяснил Алексей Окунев.

Также вычислительный кластер открывает дополнительные возможности для реализации новых образовательных программ. Так, на «Цифровой кафедре» НГУ планируется запустить программу «Машинное обучение». В рамках нее студенты будут обучаться на реальных проектах, в которых используются технологии искусственного интеллекта и заказчиками которых выступают индустриальные партнеры из разных отраслей.

* Децентрализованное управление процессами с помощью самоорганизующейся коллективной работы всех её элементов.