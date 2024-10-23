В Минстрое России обсудили создание круглогодичных курортов в Иркутской области

Замминистра Юрий Гордеев провел совещание с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Обсудили реализацию федерального круглогодичного курорта «Байкальская слобода» и особой экономической зоны «Ворота Байкала», реализуемых по проекту «Волшебный Байкал» в рамках федпроекта «Пять морей и озеро Байкал».

На встрече рассмотрели, в том числе, строительство дорог, причалов, портовой, коммунальной и другой обеспечивающей инфраструктуры.



По федеральному круглогодичному курорту Правительством Иркутской области разработан проект дорожной карты, в рамках которой проводятся мероприятия, связанные с проектно-изыскательскими работами, а также строительство, реконструкция объектов капитального строительства.



Для реализации туристического кластера «Байкальская Слобода» разработан мастер-план. Курорт расположен в 45 км от Иркутска в музее «Тальцы». Проект предполагает строительство 3 500 новых номеров. В его составе предусмотрено 27 инвестиционных лотов с реализацией в три этапа. Планируется, что для реализации инвестиционного проекта будет построена обеспечивающая и транспортная инфраструктура.



Мастер-планом предусмотрено берегоукрепление вдоль реки Ангары, создание набережной и причальных сооружений для яхтенной инфраструктуры, строительство объектов электроснабжения, водоснабжения с артезианскими скважинами, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, а также автомобильных дорог.