Энергетики «Белгородэнерго» и «Орелэнерго» обеспечили электроснабжение новых фруктохранилищ

Белгородские энергетики подключили к сетям плодохранилище в Ивнянском районе. Специалисты проложили более 7 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, установили комплектную трансформаторную подстанцию, реконструировали оборудование основного центра питания, а также смонтировали реклоузер и два разъединителя, обеспечивших автоматическое выделение поврежденного участка сети, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Потребляемая мощность предприятия составит 660 кВт, общая вместимость плодово-ягодной продукции – до 6000 тонн. Объектами энергопотребления плодохранилища станут компрессорные установки, холодильное оборудование, линии сортировки и упаковки фруктов, водозаборная скважина, автономная котельная и другая инфраструктура.

Орловские энергетики увеличили мощность аграрного предприятия «Сосновка» в Ливенском районе до 350 кВт. Дополнительная мощность потребовалась для запуска нового яблоко хранилища, которое в следующем году примет первый урожай. Энергетики построили 0,25 километров воздушной линии электропередачи, установили комплектную трансформаторную подстанцию и смонтировали кабельную линию.

Источник: телеграм-канал «Информбюро»