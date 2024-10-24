На атомном ледоколе «Якутия» начались комплексные швартовные испытания паротурбинной установки

6 часов назад
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Источник:
sudostroenie.info
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На Балтийском заводе "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) начались комплексные швартовные испытания паротурбинной установки правого борта универсального атомного ледокола "Якутия" проекта 22220 с подачей пара от реакторной установки. Об этом Sudostroenie.info сообщили 24 октября в пресс-службе предприятия.

Как отмечают на Балтзаводе, специалистам предприятия и подрядных организаций предстоит проверить функционирование системы главного и вспомогательного пара, конденсатно-питательной системы, системы смазки и охлаждения паротурбинной установки забортной водой. Работу главного турбогенератора испытают на различных режимах мощности (до 100% паровой мощности).

Мероприятия проводятся в соответствии со специально разработанной методикой для подтверждения соответствия техническим условиям и проверки функционирования оборудования в действии по прямому назначению. Перед балтийцы проведены пусконаладочные работы систем и механизмов, обеспечивающих работу паротурбинной установки ПТУ-72, физический пуск реакторной установки.

После завершения комплексных швартовных испытаний обеих паротурбинных установок (левого и правого бортов) строительство ледокола выйдет на финишную прямую, которая завершится заводскими ходовыми испытаниям судна, добавляют на Балтзаводе.

Напомним, "Якутия" является третьим серийным (четвертым по счету) универсальным атомным ледоколом проекта 22220. Контракт на строительство ледокола был заключен между Балтийским заводом и ФГУП "Атомфлот" (входит в госкорпорацию "Росатом") в августе 2019 года по результатам открытого конкурса.

Закладка атомного ледокола "Якутия" прошла 26 мая 2020 года, спуск на воду – 22 ноября 2022 года. По условиям контракта, судно должно быть передано заказчику в декабре 2024 года. В настоящее время на судне идут швартовные испытания.

Универсальный атомный ледокол проекта 22220 – справка

  • Разработчик проекта – ЦКБ "Айсберг"
  • Длина – 173,3 м (160 м по КВЛ)
  • Ширина – 34 м (33 м по КВЛ)
  • Высота – 52 м
  • Мощность на винтах – 60 МВт
  • Осадка по конструктивной ватерлинии – 10,5 м
  • Минимальная рабочая осадка – 9,03 м
  • Водоизмещение – 33,54 тыс. т
  • Назначенный срок службы – 40 лет
  • Экипаж – 53 чел.
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