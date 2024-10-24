Предоставлен земельный участок для реализации второго МаИП в Петербурге

На рабочем совещании Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства одобрено целевое предоставление ООО «СитиСтройАльянс» земельного участка в Приморском районе, муниципальном округе Лахта-Ольгино, на ул. 3-я Конная Лахта.



Инвестор создаст завод по производству дверей и деревянных отделочных панелей на площади более 43 тысяч кв. метров. Общая площадь объекта составит 27542 кв. метров, площадь производственной части – почти 24 тысячи кв. метров.

«Один из 10 приоритетов Петербурга, которые мы определили, – «Передовая промышленность и развитие предпринимательства». Ранее мы присвоили этому объекту статус масштабного инвестиционного проекта. Соглашение между городом и инвестором подписано. Создание нового предприятия будет содействовать развитию деревообрабатывающей отрасли и выполнению программ импортозамещения», - отметил глава города.

В рамках реализации проекта на предоставленном земельном участке инвестор построит цех подготовки комплектующих, цех декоративных покрытий, цех ремонта оборудования, производственный цех, лабораторию объективного контроля качества, испытательный стенд, а также хозяйственно-бытовые и офисные помещения.

«Продукция предприятия будет востребована во многих отраслях народного хозяйства и среди населения. Проект имеет большое значение для экономики Петербурга и страны в целом. Это вклад в решение поставленной Президентом задачи по достижению технологического лидерства», - сказал Александр Беглов.

Губернатор также подчеркнул, что в последние годы наблюдается значительный интерес бизнеса к созданию высокотехнологичных производств. Город всецело поддерживаем такие начинания.



Напомним, присвоение статуса МаИП является одним из механизмов поддержки инвесторов в Петербурге, который позволяет получить землю без торгов для запуска промышленного предприятия. Статус МаИП могут получить инвесторы, готовые вложить в производство от 350 млн рублей. Для них аренда земельного участка обойдется в 1 рубль за квадратный метр. Сниженная ставка действует на период проектирования и строительства.