Самарские ученые обнаружили минералы, перспективные для новых источников энергии

В Международном научно-исследовательском центре по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ) Самарского политеха (СамГТУ) провели комплексный теоретический анализ минералов группы ловозерита и выявили среди них перспективные для производства компонентов для новых типов источников энергии.

Ученые Самарского политеха работают над созданием натрий-ионных аккумуляторов, которые дешевле и эффективнее наиболее распространенных литиевых источников тока. Для этого нужно синтезировать новые материалы, отвечающие современным требованиям эффективности, стабильности и безопасности, а также изучить структуру и физические свойства природных минералов для оценки возможности их использования.

«Многие природные минералы стали родоначальниками больших групп ионных проводников. Так, например, один из лучших катодных материалов для аккумуляторов — LiFePO4 (LFP) — имеет структуру минерала оливина», — пояснила автор исследования старший научный сотрудник МНИЦТМ СамГТУ Наталья Кабанова.

Ученый исследовала свойства 11 минералов группы ловозерита и оценила кристаллохимические возможности их структур. Выяснилось, что минералы комбеит, таунендит, капустинит и золотаревит обладают низкими значениями миграционных барьеров для диффузии ионов, поэтому могут послужить основой для создания новых материалов для натрий-ионных аккумуляторов.

Исследование выполнено по госзаданию.