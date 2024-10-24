В Удмуртии построят новый вокзал вместо здания 1916 года

В Удмуртии разработали проект и выделили земельный участок для строительства нового здания железнодорожного вокзала в поселке Кизнер. Эксплуатируемое сейчас здание было построено в 1916 году. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Александр Бречалов.

Существующее здание вокзала было построено в 1916 году по проекту архитектора Алексея Щусева, который затем стал автором мавзолея на Красной площади в Москве. Но сегодня поселку нужен новый транспортный узел. Каждый день через Кизнер на Урал, Дальний Восток, на юг следуют более 30 пар поездов.

Вопросы по участку для нового здания решены, проекты вокзала и благоустройства готовы. Об этом стало известно по результатам переговоров Александра Бречалова с главой РЖД Олегом Белозеровым.

«Поблагодарил Олега Валентиновича за помощь с проектом Чайковский-экспресс. Хотим в следующем году сделать туристический ретропоезд регулярным. Благодарю команду РЖД за поддержку наших проектов», — написал глава Удмуртии.

Отметим, что вокзал в Кизнере стал одним из многих в регионе проектов, сроки которого, как выражаются чиновники, «сдвинуты вправо». Два года назад жителям Кизнера было обещано, что в 2024 году уже начнутся работы по строительству нового здания вокзала. Соглашение о строительстве нового железнодорожного вокзала в Кизнере в Удмуртии Бречалов подписал еще в июле 2022 года с начальником Горьковской железной дороги Сергеем Дорофеевским.

Работы начнутся в 2024 году. Новое здание построим по всем современным стандартам РЖД, оснастим новой техникой и сервисами, благоустроим территорию. Работы начнем в 2024 году, — сообщал тогда у себя в соцсетях глава республики.

По проекту, современный транспортно-пересадочный узел в Кизнере будет важной частью сохранения наследия уникального исторического вокзала.

«Здесь республика намерена сделать музей. Это и туризм, и важная работа, которой нужно заниматься, потому что это история. У нас одинаковое понимание важности этой работы, социального значения со стороны руководства республики и РЖД», — подчеркнул директор ОАО «РЖД» по коммуникациям, начальник департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Юрий Нагорных.

Проект обновленной станции будет выполнен по типу того, что уже реализован в Можге. Республика взяла на себя автотранспорт, благоустройство подходов и озеленение.

«Предварительно мы заказали порядка 190 млн руб. Планируемый срок реализации проекта — 2024 год», — сообщил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Александр Бречалов добавил, что, по информации администрации Кизнерского района, старый вокзал сносить не будут. Новое здание вокзала построят рядом со старым.

В рамках строительства нового вокзала планируется проведение благоустройства привокзальной площади. Там откроют музей в память о том, как, приняв в 1914 году решение о строительстве железной дороги «Казань — Екатеринбург», правление Общества Московско-Казанской дороги заказало проектирование станционных сооружений академику А. В. Щусеву, лучшему архитектору, автору здания Казанского вокзала в Москве, мавзолея Ленина, гостиницы Москва. В 1914–1916 годах он разработал недорогие типовые проекты вокзалов разных классов, а также других построек — жилых домов, школ, амбулаторий. По этим проектам и были построены вокзалы и привокзальные сооружения по всему казанскому направлению. В начале 1916 года на железной дороге завершается строительство станции, и начинается движение поездов. Железнодорожный вокзал в Кизнере является уникальным памятником деревянного зодчества, объектом культурного наследия.

Станция Кизнер с момента возникновения входила в Московско-Казанскую железную дорогу (в 1930-е — в ее Казанский эксплуатационный район), с 1936 года в составе Агрызского отделения Казанской железной дороги, с 1957 года в составе Ижевского отделения той же дороги, с 1961 года в составе того же отделения Горьковской железной дороги. На станции осуществляется продажа билетов на все пассажирские поезда, а также прием и выдача багажа.