«Россети Кубань» повысили надежность электроснабжения потребителей Выселковского и Кореновского районов Краснодарского края

Специалисты Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) 35 кВ «Выселки-Новоберезанская», общей протяженностью 36 км. ЛЭП, проходящая по территории Выселковского и Кореновского районов Краснодарского края, обеспечивает электроснабжение потребителей нескольких населённых пунктов и ряда социально значимых объектов.

Энергетики заменили на ЛЭП 190 дефектных либо отслуживших срок эксплуатации изоляторов, обновили диспетчерскую маркировку, провели замеры изоляции для выявления отклонений от параметров надежности и качества передачи электроэнергии.

Кроме того, специалисты Усть-Лабинских электросетей провели замену нескольких опор на новые железобетонные. Замена дефектных конструкций ЛЭП позволит избежать нештатных ситуаций и обеспечить необходимый уровень надежности электроснабжения потребителей.

Усть-Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией четыре муниципальных образования: Выселковский, Кореновский, Тбилисский, Усть-Лабинский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 62 подстанции 35-110 кВ и

2 050 трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 492 МВА.