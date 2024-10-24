«Россети Ленэнерго» модернизирует электроподстанции в Невском и Колпинском районах Петербурга

На рабочем совещании Губернатора Санкт-Петербурга с членами городского правительства одобрено заключение соглашений с ПАО «Россети Ленэнерго» о застройке земельных участков на ул. Ольги Берггольц, д.32, литера В и в поселке Понтонный на Волховстроевской улице, д.3, литера А. Инвестор планирует провести модернизацию двух подстанций, расположенных по этим адресам.



Так, на территории подстанции № 34 в Невском районе инвестор построит новое здание закрытого распределительного устройства (ЗРУ-26 кВ) общей площадью более 280 кв. метров. После строительства и подсоединения нового объекта старое здание комплектного распределительного устройства (КРУ 6 кВ) будет демонтировано.



На территории подстанции № 33 «Понтонная» инвестор планирует построить новое здание закрытого распределительного устройства (БМЗ РП 6 кВ). Площадь застройки составит 153 кв. метра.



Как отметил Губернатор, в последние годы в Петербурге уделяется особое внимание модернизации энергетической инфраструктуры.

«Город развивается, с каждым годом у нас растет число заявок на присоединение к электросетям. Новые мощности нужны для вводимых жилых кварталов, социальных объектов и промышленных предприятий», - подчеркнул Александр Беглов.

Мероприятия предусмотрены инвестиционной программой ПАО «Россети Ленэнерго» на период 2021-2025 годов, утвержденной приказом Минэнерго России.



Срок строительства объектов и действия соглашений о застройке указанных участков составляет 36 месяцев.