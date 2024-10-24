«Россети Ленэнерго» приняли на обслуживание более 400 км линий электропередачи за девять месяцев 2024 года
«Россети Ленэнерго» продолжают активную работу по приему на баланс компании электросетевого оборудования от некоммерческих организаций, физических и юридических лиц.
С января по сентябрь 2024 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в собственность «Россети Ленэнерго» оформлено 258 км линий электропередачи (ЛЭП) и 56 трансформаторных подстанции (ТП) суммарной мощностью почти 16 МВА. Также компания приняла на баланс бесхозяйные электросетевые активы: 142 км ЛЭП и 62 ТП суммарной мощностью 11,7 МВА. На праве временного владения консолидировано 14,5 км кабельных линий электропередачи и 4 трансформаторных подстанции суммарной мощностью 6,7 МВА.
Консолидация сетей играет важную роль в повышении надежности электроснабжения потребителей. После приемки электросетевого оборудования на баланс специалисты «Россети Ленэнерго» обеспечивают его обслуживание, ремонт и при необходимости реконструкцию. Консолидация — это процесс создания единой, наблюдаемой на всех уровнях электрической сети, соответствующей современным стандартам качества электроснабжения.
Подать заявку на консолидацию энергообъектов можно в любом центре обслуживания клиентов «Россети Ленэнерго» или написав обращение на официальный электронный адрес организации (office@lenenergo.ru). Срок рассмотрения заявки на передачу объектов электросетевого хозяйства не превышает 90 календарных дней при условии предоставления типового пакета документов. С перечнем можно ознакомиться на сайте компании: https://rosseti-lenenergo.ru/clients/peredacha-obektov-elektrosetevogo-khozyaystva/.