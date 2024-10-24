В Екатеринбурге завершены монолитные работы в трех зданиях кампуса мирового уровня УрФУ

На территории кампуса мирового уровня Уральского федерального университета им. первого Президента России Бориса Ельцина (УрФУ) в Екатеринбурге строители завершили монолитные работы на объектах второй очереди строительства.

«Строительство современных кампусов мирового уровня в России ведется по поручению Президента. Новая образовательная среда положительно повлияет не только на повышение привлекательности региона, но и на развитие флагманских отраслей промышленности нашей страны в целом. В Екатеринбурге, где кампус создается на базе УрФУ, специалисты уже завершили монолитные работы в трех зданиях второй очереди строительства», - сказал Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

По второй очереди на территории будущего кампуса сейчас строятся Институт экономики и управления, Институт радиоэлектроники и информационных технологий, а также Специализированный учебно-научный центр для школьников старших классов.

«Общая площадь трех строящихся зданий составляет около 100 тыс. кв. метров. В них уже ведутся монтаж кровли и остекления, устройство внутренних и наружных стен, а также внутренние работы по отделке помещений. В строительных работах ежедневно задействовано более 1000 специалистов», - отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.

Объект возводится силами ППК «Единый заказчик в сфере строительства» в рамках комплексной государственной программы «Строительство», куратором которой является Минстрой России.

«Работы ведутся согласно установленному графику. Обучаться в трех современных корпусах кампуса смогут почти 9 тыс. студентов», - сообщил генеральный директор публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.

В студенческом городке также появятся лекционные аудитории, комплекс лабораторий, Центр вычислительных технологий, коворкинги, библиотека с книгохранилищем, столовые в общей сумме на 1700 мест и многое другое.

Еще три кампуса сейчас возводятся «Единым заказчиком» в Новосибирске, Орле и Калининграде.