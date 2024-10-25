Атомный ледокол «Чукотка» спустят на воду 30 октября

Спуск на воду атомного ледокола "Чукотка" на Балтийском заводе "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) состоится 30 октября. Об этом Sudostroenie.info сообщили в пресс-службе верфи.



Торжественная церемония пройдет с участием представителей руководства Морской коллегии РФ, правительства РФ, госкорпорации "Росатом", администрации Санкт-Петербурга, ОСК.



Напомним, "Чукотка" является четвертым серийным (пятым по счету) универсальным атомным ледоколом проекта 22220 (разработчик – ЦКБ "Айсберг"). Контракт на строительство атомохода был заключен между ФГУП "Атомфлот" (входит в госкорпорацию "Росатом") и Балтийским заводом в августе 2019 года по результатам открытого конкурса. Закладка ледокола состоялась в декабре 2020 года. По условиям контракта, передать заказчику "Чукотку" корабелы должны в декабре 2026 года.



Универсальный атомный ледокол проекта 22220 – справка

Длина – 173,3 м

Ширина – 34 м

Мощность на винтах – 60 МВт

Осадка по конструктивной ватерлинии – 10,5 м

Минимальная рабочая осадка – 9,03 м

Водоизмещение – 33,54 тыс. т

Назначенный срок службы – 40 лет

Экипаж – 53 чел.