Атомный ледокол «Чукотка» спустят на воду 30 октября

час назад
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Источник:
sudostroenie.info
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Спуск на воду атомного ледокола "Чукотка" на Балтийском заводе "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) состоится 30 октября. Об этом Sudostroenie.info сообщили в пресс-службе верфи.

Торжественная церемония пройдет с участием представителей руководства Морской коллегии РФ, правительства РФ, госкорпорации "Росатом", администрации Санкт-Петербурга, ОСК.

Напомним, "Чукотка" является четвертым серийным (пятым по счету) универсальным атомным ледоколом проекта 22220 (разработчик – ЦКБ "Айсберг"). Контракт на строительство атомохода был заключен между ФГУП "Атомфлот" (входит в госкорпорацию "Росатом") и Балтийским заводом в августе 2019 года по результатам открытого конкурса. Закладка ледокола состоялась в декабре 2020 года. По условиям контракта, передать заказчику "Чукотку" корабелы должны в декабре 2026 года.

Универсальный атомный ледокол проекта 22220 – справка

  • Длина – 173,3 м
  • Ширина – 34 м
  • Мощность на винтах – 60 МВт
  • Осадка по конструктивной ватерлинии – 10,5 м
  • Минимальная рабочая осадка – 9,03 м
  • Водоизмещение – 33,54 тыс. т
  • Назначенный срок службы – 40 лет
  • Экипаж – 53 чел.
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