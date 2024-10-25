В 2024 году выручка РЭМЗ (предприятие TDM ELECTRIC) составит порядка 7,5 млрд руб
25 октября отмечается День работника кабельной промышленности. Какой вклад они вносят в производство, экономику и развитие строительной сферы?
Рыбинский электромонтажный завод, входящий в производственную группу TDM ELECTRIC – полностью модернизированное предприятие, осуществляющее выпуск широкого ассортимента кабельной и электротехнической продукции для строительной отрасли и рядового потребителя.
Инвестиционная программа, направленная на обновление производственных мощностей, позволили специалистам и инженерам компании разрабатывать инновационные решения для оптимизации процессов монтажа электропроводки. Система быстрого монтажа, разработанная РЭМЗ и TDM ELECTRIC, включает в себя технологии, позволяющие значительно сократить время и улучшить качество строительных работ.
Применение этой продукции позволяет достигать значительного экономического эффекта. По оценкам самих строительных компаний, время монтажа может сократиться на 20-40%, а затраты на ремонт и обслуживание электрических систем снизятся на 30-50%. Использование новых качественных материалов, повышает электробезопасность и снижает риски возникновения последующих аварийных ситуаций.
Напомним, что РЭМЗ включен в перечень системообразующих предприятий российской экономики. А опыт и компетенция управляющей команды TDM ELECTRIC, которая расширила производственный потенциал в 4,5 раза признаны одной из успешных практик в российском промышленном секторе. Сегодня на заводских площадках проходят крупные межотраслевые совещания с участием федеральных и региональных органов власти, Российского союза строителей, происходит обмен производственным опытом специалистов со всей страны. Всё это делает отрасль кабельной промышленности более развитой и конкурентоспособной.
РЭМЗ регулярно входит в топ-рейтинг компаний Ярославской области по выручке, который составляет "Спарк - Интерфакс". В 2024 году, по словам руководителя предприятия Сергея Кузенева, выручка составит 7,5 млрд рублей — на полтора миллиарда больше, чем в 2023 году.
"День работника кабельной промышленности - это возможность отметить и поощрить профессионализм и трудолюбие специалистов, которые трудятся на предприятиях, производящих кабельную и электротехническую продукцию. Этот день также является поводом для обмена опытом и знаниями, для узнавания новых технологий и методов работы, которые помогут улучшить качество и эффективность производства", - отмечает генеральный директор компании TDM ELECTRIC Вадим Морозов.