В 2024 году выручка РЭМЗ (предприятие TDM ELECTRIC) составит порядка 7,5 млрд руб

25 октября отмечается День работника кабельной промышленности. Какой вклад они вносят в производство, экономику и развитие строительной сферы?

Рыбинский электромонтажный завод, входящий в производственную группу TDM ELECTRIC – полностью модернизированное предприятие, осуществляющее выпуск широкого ассортимента кабельной и электротехнической продукции для строительной отрасли и рядового потребителя.

Инвестиционная программа, направленная на обновление производственных мощностей, позволили специалистам и инженерам компании разрабатывать инновационные решения для оптимизации процессов монтажа электропроводки. Система быстрого монтажа, разработанная РЭМЗ и TDM ELECTRIC, включает в себя технологии, позволяющие значительно сократить время и улучшить качество строительных работ.

Применение этой продукции позволяет достигать значительного экономического эффекта. По оценкам самих строительных компаний, время монтажа может сократиться на 20-40%, а затраты на ремонт и обслуживание электрических систем снизятся на 30-50%. Использование новых качественных материалов, повышает электробезопасность и снижает риски возникновения последующих аварийных ситуаций.

Напомним, что РЭМЗ включен в перечень системообразующих предприятий российской экономики. А опыт и компетенция управляющей команды TDM ELECTRIC, которая расширила производственный потенциал в 4,5 раза признаны одной из успешных практик в российском промышленном секторе. Сегодня на заводских площадках проходят крупные межотраслевые совещания с участием федеральных и региональных органов власти, Российского союза строителей, происходит обмен производственным опытом специалистов со всей страны. Всё это делает отрасль кабельной промышленности более развитой и конкурентоспособной.

РЭМЗ регулярно входит в топ-рейтинг компаний Ярославской области по выручке, который составляет "Спарк - Интерфакс". В 2024 году, по словам руководителя предприятия Сергея Кузенева, выручка составит 7,5 млрд рублей — на полтора миллиарда больше, чем в 2023 году.