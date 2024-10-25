«Россети Северный Кавказ» реконструируют 59-летнюю линию электропередачи в Ингушетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» ведут капитальный ремонт воздушной линии электропередачи (ЛЭП) класса напряжения 6 кВ в Сунженском районе.

Энергообъект общей протяженностью порядка 12 километров обеспечивает электроэнергией часть сельского поселения Троицкое. От его стабильной работы зависит надежное электроснабжение более семи тысяч человек и восьми социально значимых учреждений: школы, детского сада, больницы, насосной станции водозабора и других учреждений.



Энергетики заменят на ЛЭП 39 выработавших ресурс изоляторов на современные аналоги, 16 опор, а также 11 километров ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). Отличительные свойства СИП – устойчивость к коррозии, высокий класс безопасности и надежности, повышенная износостойкость и пожаробезопасность.



Работы проводятся силами Сунженских районных электрических сетей. В общей сложности на участке задействовано пять единиц спецтехники и восемь специалистов.

«Воздушная линия электропередачи введена в эксплуатацию в 1965 году. Прошедшие годы сказались на технических характеристиках энергообъекта. В осенне-зимние периоды на участке часто происходили технологические нарушения: ветхий провод не выдерживал испытания непогодой. Реконструкция решит наболевший вопрос – надежность электроснабжения сельчан будет повышена», – отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рашид Барахоев.

Комплекс технических мероприятий реализуется в рамках подготовки сетевого комплекса региона к работе в сложных погодных условиях осенне-зимнего периода 2024/25 гг.