Федеральные дорожники начали укладку асфальта при реконструкции «Южного полукольца» под Петербургом

Работы по укладке нового дорожного покрытия начались в районе 94-го км федеральной дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Тосненский район Ленинградской области).

В течение недели здесь уложат более 11 тыс. кв. м верхнего слоя основания и столько же нижнего слоя покрытия из асфальтобетона. В ближайшее время по новому асфальту поедут первые автомобили.

Работы ведутся в рамках масштабной реконструкции участка трассы А-120 с 94-го по 101-й км. К настоящему моменту здесь уже выполнено обследование территории строительства, переустроены водопропускные трубы по основному ходу трассы.

Кроме того, проведены необходимые мобилизационные мероприятия: устройство складов временного хранения инертных материалов, штаба строительства, строительного городка. Продолжаются также расчистка полосы отвода от леса и кустарника, снятие растительного слоя грунта и переустройство сетей связи, водопропускных труб на примыканиях. Начаты отсыпка земляного полотна, устройство дорожной одежды, переустройство электрических кабелей, ЛЭП, сетей связи.

Напомним, в ходе реконструкции количество полос на участке дороги А-120, называемой в народе «бетонкой», будет увеличено с двух до четырех, а встречные потоки разделят парапетным железобетонным ограждением.

Помимо этого, смонтируют наружное освещение, возведут мост через реку Винокурку и надземный пешеходный переход в деревне Поги. А для предотвращения выхода на трассу диких животных установят специальные сетчатые ограждения.

Обновленная дорога будет относиться к IВ категории. Модернизация трассы приведет к значительному увеличению пропускной способности на данном участке, что, в свою очередь, сократит время в пути, повысит уровень комфорта и качества пассажирских перевозок. Реконструкцию участка протяженностью 6,27 км планируется завершить в 2027 году.