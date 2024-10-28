Страны БРИКС будут наращивать добычу и экспорт углеводородов

28 окт. 2024, 14:45:06
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Источник:
Ассоциация Глобальная эне...
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Во время последней волны расширения БРИКС в состав объединения вошел ряд крупных стран-производителей углеводородов. Речь, в частности, идет об Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), одной из четырех ведущих стран-членов ОПЕК, и Египте, втором по величине производителе природного газа в Африке. В сентябре 2024 г. заявку на вступление БРИКС подала Турция, которая обладает крупным газовым месторождением на шельфе Черного моря.

Помимо Индии, в число стран-основательниц БРИКС входят Бразилия, Китай и России, которые играют важную роль на рынках углеводородов: Россия – как мировой лидер по запасам газа и один из трех ведущих в мире производителей нефти (наряду с США и Саудовской Аравией); Китай – как один из крупнейших потребителей нефти и быстрорастущий производитель газа; а Бразилия – как лидер по добыче нефти среди стран Южной Америки.

Добыча нефти в Бразилии в 2023 г. выросла на 12,5%, достигнув 3,5 млн баррелей в сутки (б/с), а доля страны в структуре глобального предложения – с 3,3% до 3,6% соответственно, согласно данным Energy Institute. Драйвером роста является освоение подсолевых месторождений шельфа Атлантики, которое осуществляется с помощью плавучих установок для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO). По прогнозу Rystad Energy, Бразилия обеспечит четверть общемировых заказов на строительство судов FPSO в период до 2030 г. В свою очередь, Россия будет наращивать нефтедобычу благодаря смягчению условий сделки ОПЕК+. Согласно последним договоренностям альянса, квота РФ увеличится с нынешних 8,98 млн б/с до 9,45 млн б/с в конце 2025 г.

Китай в последние годы стремительно наращивает газодобычу: в период с 2013 по 2023 гг. ее объем увеличился почти вдвое (со 121,8 млрд до 234,3 млрд куб. м). Одним из драйверов роста было освоение неконвенциональных запасов в провинции Сычуань, где объем сланцевой добычи за тот же период увеличился с 20 млн до 25,7 млрд куб. м соответственно. Природный газ становится всё более востребованным в китайской электроэнергетике: по оценке экспертов ассоциации "Глобальная энергия", в Китае в 2013-2023 гг. было введено в строй 96 гигаватт (ГВт) мощности газовых ТЭС, в результате объем газовой генерации в этот период увеличивался в среднем на 9,9% в год. Еще один драйвер спроса в КНР – жилищный сектор, где под влиянием урбанизации и строительства газотранспортных сетей потребление газа выросло с 37 млрд куб. м в 2014 г. до 95 млрд в 2023 г.

Потенциал для увеличения газодобычи есть и у Турции, начавшей освоение месторождения Сакарья на континентальном шельфе Черного моря. Запасы газа на этом месторождении составляют более 500 млрд куб. м, а фактическая добыча уже превысила отметку в 5,5 млн куб. м в сутки. Объем газодобычи во второй половине 2020-х должен будет достигнуть 40 млн куб. м в сутки (почти 15 млрд куб. м в год), что позволит, в том числе, снизить зависимость от импорта.

ОАЭ планируют к 2027 г. увеличить объем нефтедобывающих мощностей с нынешних 4 млн б/с до 5 млн б/с, при этом страна активно диверсифицирует энергобаланс. В 2024 г. был введен в строй последний из четырех энергоблоков АЭС «Барака», которая должна будет обеспечивать четверть потребностей страны в электроэнергии. Низкоуглеродная энергетика развивается и в Египте, где идет строительство первой в стране атомной электростанции «Эль-Дабаа».

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