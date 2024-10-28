В Орле построят поликлинику на 600 посещений в смену

28 окт. 2024, 16:00:03
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ФАУ Главгосэкспертиза Рос...
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Решение о строительстве здания поликлиники №1 в городе Орле было принято для улучшения условий и качества медицинской помощи для жителей Железнодорожного района областного центра. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию.

Новое медицинское учреждение размещается на земельном участке между Паровозной улицей, Старомосковским и Московским шоссе. Здание из монолитного железобетона будет переменной этажности, в том числе в его составе запроектирован 6-этажный блок с подземным уровнем и 5-этажный блок. Максимальная высота здания составит 26, 35 м.

«В проектных решениях учтена возможность обслуживания в помещениях поликлиники до 600 пациентов при двухсменном графике работы. Здесь также запланировано обустройство дневного стационара на 18 койко-мест», – рассказала эксперт Главгосэкспертизы России Светлана Кораблева.

На территории поликлиники также разместят гараж на 7 машиномест, комплектную трансформаторную подстанцию и иные служебно-технические и вспомогательные сооружения.

Застройщик – Казенное учреждение Орловской области «Орловский областной государственный заказчик». Генеральный проектировщик – АО «Гипроздрав» - научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха.

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