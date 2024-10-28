Запуск курорта «Талая» полностью зависит от строительства высоковольтной линии электропередачи

Первый заместитель Председателя Магаданской областной Думы, инвестор проекта по строительству курорта «Талая» Александр Басанский организовал пресс-тур для региональных средств массовой информации в санаторий и одноименный агропромышленный комплекс. Журналисты увидели не только, что уже представляет собой «Талая», но и как продвигается строительство линии электропередачи, от которой зависит запуск курорта.

Запуск курорта полностью зависит от строительства высоковольтной линии электропередачи, которая соединит Талую с энергосистемой региона. Для бесперебойной работы санатория и агропромышленного комплекса требуется не менее 6 мегаватт энергии, а действующая сегодня дизельная станция вырабатывает 2,5 мегаватта, которые обеспечивают еще и жизнедеятельность поселка. Строительство ЛЭП и подстанции ведется с 2022 года. Сейчас, как прокомментировал журналистам мастер подрядной организации ООО «Инжиниринг» Константин Черкасов, из 109 необходимых опор установлены 75. Сейчас подрядчик занимается сборкой оставшихся опор, разработкой площадок под их установку.

- План - до конца года доделать основные работы по строительству подстанции и высоковольтной линии. Материалы все есть. В морозы будем продолжать строительство, - сказал Константин Черкасов.

При этом строительство, оснащение лечебной базы и номерного фонда, а также благоустройство самого санатория уже полностью завершены. Реализованы и дополнительные идеи, чтобы отдых в санатории стал незабываемым: гости смогут не просто с комфортом наслаждаться природой, но и проводить время активно - кататься на катке с искусственным льдом, играть в большой теннис, купаться под открытым небом в термальном бассейне.

- Фактически мы еще 2 года назад завершили строительство и масштабное благоустройство территории курорта. Около санатория работают два фонтана, построены прогулочные зоны, парк, проведено озеленение, высажены цветы. В прошлом году построили всесезонный каток с искусственным льдом. Завершили строительство третьего дополнительного плавательного бассейна - под открытым небом с горячей термальной водой. Это будет самый большой открытый бассейн на минеральных водах. Кроме того, в распоряжении отдыхающих открытый теннисный корт, - рассказал Александр Басанский.

Уличный бассейн с термальной водой будет работать во все времена года. Температура воды в нем поддерживается на уровне 32-38 градусов.

- Штат уже частично сформирован: есть главный врач, узкопрофильные медицинские специалисты, администраторы, горничные, повара. Все они прошли обучение для работы на новом медицинском и технологическом оборудовании, - отметил Александр Басанский.

В грязе- и водолечебницах отдыхающим будет предоставляться широкий спектр услуг: прессотерапия, озонотерапия, грязевые и минеральные ванны, физиотерапия, мелкая аппликация, электротерапия, ингаляции, гидромассаж рук и ног, лечебные души, фитобочка, также есть кабинет горизонтального вытяжения. Комфортные условия созданы для пациентов с ограниченными физическими возможностями. В санатории также оборудован тренажерный зал для восстановительной медицины. Продолжит работу поликлиника, только теперь с возможностью проведения на месте ультразвуковой диагностики.

В лечебно-физкультурном комплексе - два бассейна с минеральной водой и гидромассажем, массажные кабинеты, в том числе для бесконтактного гидромассажа, зал для занятий малых групп, в котором можно проводить аэробику, йогу, пилатес и другие занятия, спортзал для мини-футбола, волейбола и баскетбола. Также обустроили соляную комнату, фитнес-зал, 25-метровый плавательный бассейн на 4 дорожки с теплыми полами вокруг, системой климатконтроля и джакузи, финскую сауну, солярий и бильярд.

Спальных корпусов теперь в санатории не три, как было до реновации, а четыре, благодаря чему одновременно отдыхать и лечиться смогут 364 человека. Новое трехэтажное здание возведено с нуля. В нем все сделано с учетом современных требований: есть пассажирские лифты, современная система вентиляции и водоснабжения, номера различных уровней комфорта. Детский корпус санатория рассчитан на 85 ребят. Для них обустроены 3-х, 4-х и 5-местные номера, в каждом из которых, как и в остальных корпусах, есть собственный санузел с душевой кабиной, а также рециркуляторы воздуха. В детском корпусе оборудована еще и игровая комната.

Все корпуса санатория и дополнительные здания курорта соединены между собой галерейной системой переходов. Продолжит работу, но уже в современном формате, дом культуры санатория: оборудованы конференц-зал на 50 мест, а также дискозал, который будет использоваться еще и как кинозал.

Историческая справка: Многопрофильный специализированный бальнеогрязевой курорт «Талая» начал работу в 1940 году под названием «Горячие ключи». Спустя 9 лет получил своё нынешнее название. Он основан на базе тальского минерального источника и лечебных грязей озер Щучье и Налимное. Кремнистые высокощелочные минеральные источники курорта расположены на северо-западном склоне Колымского хребта на высоте 695–720 метров над уровнем моря. Их целебные свойства издавна были известны коренному населению, которое приходило сюда лечиться. В 1933 году источником заинтересовался санитарный отдел треста «Дальстрой». Спустя год радиометрическая партия дала первые сведения о химическом составе и радиоактивности воды и газов.

Первая группа больных (более 20 человек) размещалась в одноэтажном здании, бывшем общежитии рабочих совхоза. Это было первое и единственное курортное учреждение в крае. В декабре 1952 года Министерство здравоохранения СССР включило бальнеологический курорт «Талая» в список специализированных санаториев. Сегодня санаторий включен в перечень курортов России с обоснованием их уникальности по природным лечебным факторам, утвержденный Минздравом России. Это единственное в стране санаторно-курортное учреждение, расположенное за полярным кругом.

В 2019 году бизнесмен Александр Басанский приобрел санаторий и земельный участок, чтобы подарить легендарному курорту новую жизнь и вывести его на мировой уровень.