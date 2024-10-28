Новый резидент ТОР «Забайкалье» начнет добычу руды и производство сурьмяного концентрата в 2027 году

Горно-рудная компания «Солонеченское» построит на территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» современное горнодобывающее предприятие для разработки Солонеченского сурьмяного месторождения. Ввод производства в работу запланирован на 2027 год. Продуктом производства станет товарный сурьмяной концентрат с содержанием сурьмы более 50%, в год планируется выпускать более 9 тысяч тонн продукции. Сырье используется в изготовлении прочных металлов, медицинских препаратов, полупроводников, невозгораемых тканей и другого. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) капитальные вложения в проект составят 1,7 млрд руб., будет создано 258 рабочих мест.

«Проект предполагает строительство современного горнодобывающего и перерабатывающего предприятия по производству сурьмяных концентратов на базе одного из крупнейших месторождений по абсолютному запасу металла (3,5% мировых резервов, 18% российских резервов) – Солонеченского месторождения в Забайкальском крае. Производительность предприятия рассчитана более чем 9 тыс. тонн сурьмы в концентрате в год. В ходе реализации проекта мы проведем дополнительные геологоразведочные и геоинженерные работы на месторождении. Возведем и оснастим обогатительную фабрику, обустроим карьер, построим инфраструктурные объекты и вахтовый поселок, склады и ремонтно-механические мастерские, автозаправочную станцию. Также будут приобретены автотранспортные средства и необходимая техника для разработки карьера», - сообщил генеральный директор ООО «ГРК «Солонеченское» Василий Новиков.

По словам Василия Новикова, востребованные сегодня на мировом рынке сурьмяные концентраты используются для производства конечной продукции в виде сурьмы и её соединений, широко применяемых в современной промышленности. В металлургии сурьму чаще всего используют в качестве составляющей свинцового сплава в аккумуляторных батареях, а также в качестве легирующей добавки при производстве труб для перекачки агрессивных жидкостей, подшипников и другого. Важнейшим потребителем высокочистой сурьмы является полупроводниковая промышленность. Кроме того, сурьму применяют в производстве термостойких синтетических смол и полимеров, невозгораемых тканей, оптических стекол, красок и эмалей, медицинских препаратов и другой продукции.

Компания рассматривает возможность дальнейшего развития проекта за счёт строительства металлургического передела, что позволит получать из сурьмяного концентрата чистую сурьму.

«Новое предприятие станет одной из заметных точек экономического и социального роста на Дальнем Востоке, повысит производственный и экспортный потенциал всей страны. Режим ТОР позволит проекту добиться наилучших финансово-экономических результатов и активно развиваться в дальнейшем за счет налоговых льгот и административных преференций. Мы комплексно сопровождаем проект на всех этапах реализации», - сказала директор КРДВ Забайкалье Дина Архипенко.

По данным КРДВ, сегодня на территории Забайкалья реализуется 77 проектов с инвестициями свыше 519 млрд рублей. Бизнес фактически вложил 321 млрд рублей и создал 11,68 тыс. рабочих мест для забайкальцев.