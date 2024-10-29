Алексей Смирнов и Игорь Маковский обсудили актуальные вопросы работы электросетевого комплекса Курской области
Губернатор Курской области Алексей Смирнов и генеральный директор ГК «Россети Центр» Игорь Маковский провели рабочую встречу в Курске. Стороны обсудили планы по дальнейшему взаимодействию компании с региональным правительством и задачи, которые стоят перед энергетиками в регионе.
Основной темой разговора стало прохождение отопительного сезона. Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми столкнулись энергетики в курском приграничье, обеспечение стабильного электроснабжения в осенне-зимний период остается одной из приоритетных задач. Специалисты прикладывают все усилия для надежной и качественной работы энергообъектов.
Руководитель энергокомпании доложил о результатах работы Группировки быстрого развертывания в курском приграничье. Глава региона в свою очередь высоко оценил работу энергетиков. Отдельно он отметил оперативное реагирование бригад на возникающие внештатные ситуации.
«Благодарю Игоря Владимировича за конструктивное сотрудничество и обеспечение стабильного электроснабжения в нашем регионе! Продолжаем работу», - сказал Алексей Смирнов.
«Сегодня в Курской области нам приходится работать в сложных условиях. Я благодарю Вас, Алексей Борисович, за всестороннюю поддержку энергетиков и тот высокий уровень доверия, который сложился в рамках нашего сотрудничества», - отметил Игорь Маковский.