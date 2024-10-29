Более 4 млрд рублей инвестируют в новый индустриальный парк Подмосковья

Подмосковье продолжает развивать индустриальную инфраструктуру: еще один индустриальный парк создадут в регионе. Новую площадку запустят на территории городского округа Серпухов на предоставленном инвестору участке без торгов. Соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта заключено между правительством Московской области, AVA Group и АО «Большой Серпухов».

«Подмосковные индустриальные парки являются востребованными площадками для инвесторов, реализующих проекты в самых разных сферах промышленности. Это, в том числе, проекты, направленные на обеспечение технологического суверенитета страны. Площадь индустриального парка «Пущино» составит 53,8 га. Земельный участок для реализации проекта предоставлен инвестору на льготных условиях — без проведения торгов. Инвестиции в проект оцениваются в 4,4 млрд рублей. Запуск индустриального парка запланирован в 2026 году. На его территории создадут порядка 1000 рабочих мест для жителей Подмосковья», — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках индустриального парка «Пущино» будет построено около 100 000 кв.м производственных и лабораторных корпусов.

Проект реализуется в рамках поручения Президента России по развитию проекта «Большой Серпухов». Он призван обеспечить технологический суверенитет страны за счет развития на территории Серпухова, Пущино и Протвино научных центров и высокотехнологичных наукоемких отраслей промышленности. Помимо развития науки и технологий, в рамках «Большого Серпухова» предусмотрено строительство доступного жилья, сохранение объектов культурного наследия, создание и развитие рекреационных и досуговых зон.

«Развитие науки и технологий — важнейшая составляющая для обеспечения технологического суверенитета нашей страны. В рамках создаваемого индустриального парка мы планируем реализацию инвестиционных проектов в сфере медицины и фармакологии, информационных технологий, автомобилестроения и других социально значимых отраслях. Наша основная задача — создание максимально комфортных условий для резидентов Индустриального парка “Пущино”, работающих для увеличения продолжительности и повышения качества жизни граждан нашей страны», — рассказал руководитель проекта «Большой Серпухов» Умар Кремлев.

Строительство инфраструктуры создаваемого индустриального парка будет вести партнер проекта — многопрофильный холдинг AVA Group. Совместно с АО «Большой Серпухов», AVA Group участвует в обновлении научно-технологической и социальной базы Подмосковья.