На Эльбрусе воссоздают альпинистский лагерь «Приют 11»

Новый спортивно-туристический комплекс с отелем и базой горных спасателей МЧС появится в Кабардино-Балкарии на месте исторической высокогорной базы «Приют 11». Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реализацию проекта в границах «Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус».

Гостиница на юго-восточном склоне Эльбруса на высоте более 4 тыс. метров впервые была построена в 1930-е годы в память о восхождении в 1909 году группы из 11 альпинистов Кавказского горного общества. Место временного лагеря они отметили надписью на скальной гряде: «Приют 11». Построенное здесь здание альпинистской базы с тем же названием было утрачено в пожаре в 1998 году. Долгое время оно считалось самой высокогорной гостиницей Европы.

Новый проект предполагает строительство в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской республики современного альпинистского комплекса «Приют 11», включая гостиницу на 19 номеров общей вместимостью 63 человека. Жилые комнаты разной категории рассчитаны на размещение от 2 до 6 человек.

Здание высотой в два и четыре этажа будет расположено на отметке около 4100 м над уровнем моря. Помимо гостиницы в нем разместят помещения горного отряда МЧС, а также пищеблок, технические и хозяйственные помещения. Отдельный блок предусмотрен для хранения спортивного инвентаря, в том числе горных лыж, сноубордов и другой спортивной экипировки.

«Объемно-планировочные и конструктивные решения разработаны с учетом особых требований обеспечения безопасности объекта в условиях высокогорья, а также размещения инженерных коммуникаций и технологического оборудования, локальных очистных сооружений, метеостанции и других необходимых сооружений для автономной работы высокогорного лыжного курорта», – рассказала эксперт Главгосэкспертизы Светлана Кораблева.

Заказчик – АО «КАВКАЗ.РФ»