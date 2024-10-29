Началось строительство девяти жилых корпусов в районе Троицк

В Новой Москве началось возведение девяти корпусов, объединенных подземным паркингом, застройщик уведомил Мосгосстройнадзор о начале строительно-монтажных работ. Об этом сообщил председатель ведомства Антон Слободчиков. Корпуса высотой от 7 до 14 этажей построят в рамках жилого комплекса по адресу: поселение Десеновское, квартал 61, земельный участок 18.

«Девять корпусов общей площадью 126,6 тысячи квадратных метров рассчитаны на 1798 квартир и 84 помещения для коммерческой инфраструктуры на первых этажах зданий. В общедоступном дворе появится бульвар протяженностью полтора километра, он пройдет вдоль всего жилого квартала. В настоящее время на площадке завершены земляные работы, ведется подготовка к началу монолитных конструкций подземной части зданий», — рассказал Антон Слободчиков.

По словам руководителя Мосгосстройнадзора, организация территории предусматривает отсутствие машин, а сеть прогулочных и велосипедных маршрутов соединит объекты инфраструктуры квартала и парк.

Проект предполагает формирование сомасштабной человеку среды, этажность секций будет варьироваться от 7 до 14 этажей, добавил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Сергей Кузнецов. Для отделки используют бетонную плитку под кирпич темно-коричневого, светло-коричневого и бежевого оттенков, а также декоративную штукатурку светлого цвета. Особое внимание будет уделено благоустройству — по задумке авторов проекта жилые корпуса будут окружены зеленью.

Площадь озеленения вокруг корпусов составит более семи тысяч квадратных метров, дополнительно за территорией будет благоустроено еще шесть тысяч квадратных метров, здесь высадят более 250 деревьев и декоративных кустарников.

В столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание уделяется качеству жилых объектов.

«Инспекторы Мосгосстройнадзора уже составили программу проверок корпусов. Контрольно-надзорные мероприятия будут проводиться на всех этапах их строительства. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз для проведения лабораторно-инструментальных исследований работ и материалов», — пояснил Антон Слободчиков.

Корпуса станут частью жилого района «Новые Ватутинки», достроить их планируется в 2027 году. Девелопером проекта является компания «РОСТ».

Жилой район строится на земельном участке площадью 4,9 гектара с 2021 года. В рамках обеспечения новой застройки социальной инфраструктурой в соседнем микрорайоне Десна завершается строительство детского сада на 350 мест, а также возводится образовательный комплекс, в состав которого войдут дошкольное учреждение на 300 мест и школа для 1350 учеников.

«Общая площадь строящего трехэтажного детского сада на 350 мест в микрорайоне Десна в ЖК "Новые Ватутинки" будет превышать 5,5 тысячи квадратных метров. В нем разместят 14 групп, медицинский блок, кухню, физкультурный и музыкальный залы, игровые пространства, кабинеты с раздвижной трансформируемой перегородкой для развивающих занятий, хореографии, изобразительных искусств», — добавил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Всего с начала 2024 года на территории ТиНАО введено более 1,5 миллиона квадратных метров жилья, добавил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владимир Жидкин.