Слободчиков: Огневые испытания на стройплощадках Москвы прошли более 400 проб материалов

С начала 2024 года на строительных площадках Москвы были отобраны более 400 проб отделочных материалов и элементов конструкций для определения в лабораторных условиях свойств пожарной опасности. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

«Лаборатория огневых испытаний подведомственного Центра экспертиз оснащена всеми необходимыми видами оборудования, позволяющими выявлять проблемы свойств пожарной опасности строительных материалов. В их числе — воспламеняемость покрытий детских площадок, горючесть фасадных плит, распространение пламени по кровельным мембранам и горение изолированного кабеля на объектах», — рассказал Антон Слободчиков.

По словам главы Комитета, обеспечение пожарной безопасности на объектах капитального строительства и реконструкции является одной из приоритетных задач, поставленной городскими властями перед надзорным ведомством и застройщиками.

Строительные и отделочные материалы проходят полный спектр испытаний на горючесть, распространение пламени, воспламеняемость, определение коэффициента дымообразования. Изолированные провода и кабели проходят испытания на нераспространение горения. Всего эксперты подготовили с начала года более двух тысяч образцов.