ЮАИЗ запустил новую плавильную индукционную печь

24 октября министр промышленности, информационных технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб побывал на Южноуральском арматурно-изоляторном заводе. Вместе с генеральным директором АО «ЮАИЗ» Сергеем Михайловым нажатием символической кнопки они дали старт выпуску металла на новой плавильной индукционной печи. Проект импортозамещения реализован!

По сигналу с новой печи GW 2-1500-0,5 начали слив металла, который к этому времени подготовил плавильщик Сергей Буравлёв. Его коллега Сергей Лагуновский направил наполненный ковш к индукционному миксеру. В этом агрегате происходит накопление и усреднение состава чугуна. Рабочая смена в литейном цехе шла своим чередом. Из миксера металл разлили в ковши и отправили на заливку кокилей.

«Установка новой плавильной печи в литейном производстве предприятия даст возможность в 1,5 раза увеличить выпуск отливки «шапки» к стеклянным изоляторам. Это позволит отказаться от импорта «шапки» и полностью закрыть потребность в этом комплектующем изделии, – рассказал гостям главный металлург АО «ЮАИЗ» Владислав Рахматуллин.

После торжественного пуска печи для гостей провели экскурсию по Производству стеклянных изоляторов и Полимерному производству. Министр Михаил Кнауб выразил удовлетворение увиденным, высоко оценил торжественное событие:

«Челябинская область – столица изоляторного производства в России. Вводом новой печи Южноуральский арматурно-изоляторный завод выполнил большой проект реализации государственной политики технологического суверенитета. Предприятие стало импортонезависимым и самостоятельным».

«Действительно, сегодня у нас знаменательный день, – отметил генеральный директор ЮАИЗ Сергей Михайлов. – Год назад акционерами была поставлена задача уйти от импортных комплектующих. И коллектив нашего предприятия это сделал».

Роль ЮАИЗ в экономике города подчеркнул председатель ЮТОР «Совет директоров Южноуральского городского округа» Владимир Аксёнов:

«У нас в Южноуральске появляются новые производства, обновляются предприятия. И сегодняшний ввод новой печи – настоящий праздник. Это даёт возможность уйти от импорта. Знаем, что, как бы сегодня ни было трудно, несмотря на санкции, Южноуральский арматурно-изоляторный завод идёт вперёд и развивается. Понимаем, что на этом коллектив не остановится».

В Литейном производстве завода ранее уже установлены и действуют две индукционных печи. Эффективность нового оборудования будет значительно выше. Благодаря высокой мощности, данная печь плавит чугун в 2 раза быстрее. Это позволяет увеличить производительность цеха на 50 процентов. Ввод в работу нового оборудования потребовало создания новых рабочих мест, позволило принять новые кадры.