Уфимская компания «Соединительные электрические технологии» запустила серийное производство зарядных станций для электромобилей

Сегодня в России всего восемь компаний выпускают подобные станции, в Башкирии только одна. При этом, согласно обновленной стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года, электромобили будут составлять до 15% авторынка к 2030 году. Соответственно, необходимо уже сегодня создавать инфраструктуру для обслуживания транспорта на электротяге.

Станции более чем на 80% состоят из отечественных комплектующих, ключевые из которых были разработаны на предприятии, рассказал учредитель компании «Соединительные электрические технологии» Ильшат Файзуллин.

«У нас достаточно сильная команда IT-специалистов, конструкторов, инженеров, схемотехников, которые создали уникальные компоненты станции, к примеру контролеры управления станцией, контролеры быстрого заряда, - рассказывает Ильшат Ринатович. - Мы входим в реестр производителей российской промышленной продукции и ежегодно подтверждаем этот статус. Попасть в него непросто, критерии жесткие - обязательно должны быть свои разработки оборудования, программного обеспечения. Это все проверяется с выездом на предприятие».

То, что не выпускают сами, уфимцы находят в основном у отечественных производителей. Говорят, что с каждым годом список импортозамещенных компонентов растет, постепенно улучшается и качество российской продукции.

На сегодняшний день «Соединительные электрические технологии» запустили производство быстрых зарядных станций мощностью от 60 до 150 киловатт. В текущем году предприятие планирует выпустить линейку медленных зарядных станций мощностью от 3,5 до 44 киловатт. Опытные испытания уже ведутся.

По словам учредителя, сегодня их рынок сбыта - это регионы России, в перспективе - выход на страны СНГ.В этом году предприятию помогли привлечь дополнительное финансирование в виде льготного займа. Кредит выдал Фонд развития промышленности Республики Башкортостан, а поручителем выступил Гарантийный фонд РБ.