В Кузбассе торжественно запустили движение по Северо-Западному обходу города Кемерово

Сегодня в Кузбассе состоялся торжественный запуск движения по Северо-Западному обходу города Кемерово. Новая автомагистраль позволит вывести транзитный транспорт за пределы столицы Кузбасса, повысить эффективность грузоперевозок и улучшить экологическую обстановку в городе.

Строительство одного из самых масштабных за последние десятилетия объектов инфраструктуры началось в декабре 2021 года по поручению Президента России Владимира Путина и было завершено в кратчайшие сроки ― обход удалось возвести за 3 года вместо намеченных 6 лет. Успешной реализации проекта также способствовала и федеральная поддержка: на возведение Северо-Западного обхода города Кемерово из федерального бюджета было направлено более 16,4 млрд руб. Общий объем финансирования составил свыше 53,6 млрд руб.

Старт движению дали заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«О необходимости обхода города Кемерово постоянно говорили прежде всего сами кузбассовцы, по этому поводу было много обращений от жителей. Строительство обхода поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин, помощь на всех этапах оказывал Марат Шакирзянович Хуснуллин», — подчеркнул Министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Протяженность новой дороги, которая соединила федеральную трассу Р-255 «Сибирь» с запада на восток, минуя город Кемерово, составляет 47,6 км. Она проходит по территориям Кемеровского и Топкинского муниципальных округов.

«Сегодня знаменательное событие для всех кузбассовцев. Северо-Западный обход города Кемерово позволит вывести из областной столицы около 17 тысяч единиц транзитного транспорта в сутки», — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Северо-Западный обход города Кемерово включает в себя 4 транспортные развязки, 8 путепроводов, 3 мостовых сооружения и 1 экодук. Один из ключевых объектов ― мост Звездный. Это самый длинный мост через реку Томь, его протяженность превышает 884 м, высота опор достигает 42 м. Название для сооружения придумали и в ходе голосования выбрали сами кузбассовцы.

Еще один необычный объект в составе обхода ― первый за Уралом экодук. Железобетонный мост протяженностью 87,3 м и шириной 50 м, покрытый травой, кустарниками и оснащенный шумозащитным ограждением позволит диким животным переходить с одной стороны на другую, минуя проезжую часть.

Отметим, новая трасса объединена интеллектуальной транспортной системой из оптоволоконной связи, это позволяет мгновенно получать данные о ситуации на дороге и передавать сообщения на информационные табло.