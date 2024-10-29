Компании Нацпроектстроя возвели Звёздный мост через реку Томь

Открыто движение по Северо-Западному обходу города Кемерово и ключевому объекту этой автодороги – Звёздному мосту через Томь.

В церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Мост длиной 884 м построен «Мостострой-11» по проекту «Института «Стройпроект» (обе компании входят в Дивизион «Дороги и Мосты» НПС). Ширина моста – 27 м (четыре полосы движения), он стоит на 10 опорах высотой до 42 м. Масса металлоконструкций пролетного строения почти 10 тысяч тонн.

Строители использовали конвейерно-тыловую сборку с десятью этапами продольной надвижки. Проект завершен досрочно, всего за два года. Название «Звёздный» было присвоено мосту по итогам онлайн-голосования жителей Кузбасса в 2023 году.

Северо-Западный обход Кемерово длиной 47,7 км значительно сократил путь по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» от Новосибирска до Иркутска, ранее проходившей через центральную часть города Кемерово.