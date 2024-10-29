«Россети Кубань» подготовили к зиме 180 км ЛЭП в сочинском энергорайоне

С начала 2024 года энергетики Сочинского филиала «Россети Кубань» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду провели ремонт более 180 км линий электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 0,4-10 кВ, большая часть которых проходит в предгорной и горной местности черноморского побережья Кубани. Энергообъекты обеспечивают электроэнергией потребителей федеральной территории «Сириус», Большого Сочи и Туапсинского района.

Специалисты компании заменили на воздушных ЛЭП более 800 опор и около 2 тыс. изоляторов. Также энергетики выполнили техническое обслуживание и ремонт 145 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 0,4-10 кВ. Для предупреждения нарушений электроснабжения из-за падения веток и деревьев на провода специалисты расчистили от древесно-кустарниковой растительности 430 км трасс в охранных зонах ЛЭП.

Работы выполнены в рамках ежегодной ремонтной программы и направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей в предстоящий отопительный период 2024-2025 годов.

Сочинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электрической энергией территорию площадью более 5 тыс. кв. км – от Джубги до границы с Абхазией с населением свыше 700 тыс. человек. В составе филиала семь районов электрических сетей. Общая протяженность линий электропередачи порядка 6 тыс. км. Основное оборудование включает в себя 38 подстанций напряжением 110 кВ, более 2 тыс. трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6-10 кВ.