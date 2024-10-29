«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения двух городских округов на севере Подмосковья

Специалисты филиала «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» заменили более 14 км провода и 36 опор на воздушной линии 35 кВ «Рогачево-Васькино».

Результатом работ, выполненных в рамках целевой программы повышения надежности электроснабжения городских округов Дмитровский и Солнечногорск, станет повышение качества электроснабжения более 20 населенных пунктов.

Всего в этом году в данных городских округах будет отремонтировано около 60 км воздушных линий 0,4-10 кВ.

Реализация программы повышения надежности электроснабжения на севере Подмосковья обеспечит готовность сети к большим нагрузкам и требуемые параметры качества электроэнергии в осенне-зимний период.